Elon Musk und die kanadische Sängerin Grimes haben sich nach drei Jahren Beziehung getrennt. Schuld seien ausgerechnet seine Arbeit bei Tesla und SpaceX, sagt Musk – und dass die Trennung nur „zum Teil“ sei.

Drei Jahre Beziehung und ein gemeinsames Kind – dass sich Elon Musk und Sängerin Grimes jetzt trennen wollen, sorgt für gehöriges Aufsehen. Das Verhältnis sei weiter gut, und Grimes wohne auch noch in seinem Haus in Kalifornien, sagte Musk der Webseite Page Six der Zeitung New York Post. Sie kümmerten sich beide um ihr einjähriges Kind X Æ A-Xii.

Gegenüber Page Six sagte Musk, die beiden würden sich noch immer lieben, sich oft sehen und hätten ein gutes Verhältnis miteinander.

So süß ist X Æ A-XII Musk: Wie du den Namen korrekt aussprichst

Arbeit bei SpaceX und Tesla nimmt Musk voll ein

„ Es hat vor allem damit zu tun, dass meine Arbeit bei SpaceX und Tesla voraussetzt, dass ich hauptsächlich in Texas bin oder ins Ausland reise, und ihre Arbeit ist hauptsächlich in LA “, sagte Musk der Zeitung. „ Sie wohnt momentan bei mir und Baby X ist im Zimmer nebenan. “

Musk war drei Mal verheiratet, zwei Mal mit der Schauspielerin Talulah Riley. Grimes war noch nicht verheiratet.