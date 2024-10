per E-Mail teilen

Das neue Album „Long Player“ der Fantastischen Vier ist da! Thomas D hat uns im SWR3 Interview einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Hier reinhören!

„ Ihr wisst gar nicht, was der heutige Tag für uns bedeutet – und hoffentlich auch für euch! “ So startet Thomas D von den Fantastischen Vier ins SWR3 Interview mit Constantin Zöller und Rebekka de Buhr, die beide die SWR3 Morningshow moderieren. Die Fanta-Vier-Fans unter euch haben es bestimmt schon erraten: Am Freitag ist das neue Album der Band rausgekommen! Thomas Ds Fazit dazu?

Das Album ist eins unserer besten Alben der Welt!

Und das sollte es auch besser sein, denn das neue Album „Long Player“ war „ sechs Jahre in the making “, wie uns Thomas D erzählt. Das habe so lange gedauert, weil es ja auch einige Co-Autoren gibt, wie zum Beispiel Flo Mega. Der hat übrigens folgende Zeile erfunden: „ Wir sind die guten Boomer. “

Hört euch hier direkt den ersten Ausschnitt des SWR3 Interviews an:

Thomas D. von den Fantastischen Vier im SWR3 Studio

Neues Album „Long Player“: Worum geht's?

Wenn Smudo es zusammenfassen müsste, dann geht es im neuen Album der Band um Zeit. Thomas D findet: „ Da ist einfach viel zu viel geiler Scheiß drauf. “ Von Oldschool-Retro über Party-Hits bis hin zu ganz neuer, psychedelischer Rapmusik sei alles dabei. Aber auch sehr emotionale, persönliche Lieder wie „Fliegen“.

Den ganzen Song gibt's hier:

Fliegen

„ Es ist neu und doch sehr vertraut “, fasst Thomas D das Feeling des mittlerweile 11. Albums der Fanta Vier zusammen. Alles, was sie jetzt sind und in den letzten sechs Jahren waren, sei auf diesem Album. Etwas Neues zu schaffen werde aber auch immer schwerer, je mehr man schon gemacht hat. Doch Thomas D ist überzeugt:

Wenn die Fantas was können, dann ist es, authentisch zu sein. (...) [Dieses Album] ist von uns für euch.

Single vor neuem Album der Fantastischen Vier thematisiert Schönheitsideale

Authentisch sein – das spiegelt sich auch in der Single „Wie weit“ wider, oder genauer: im Musikvideo. Da unterziehen sich die Bandmitglieder vermeintlichen Schönheits-OPs.

Das Video zur Single könnt ihr euch hier anschauen:

Die Fantastischen Vier - WIE WEIT (Offizielles Musikvideo)

Und hier erklärt Thomas D, worum es in dem Lied wirklich geht:

Nachrichten 4.10.2024 Thomas D im SWR3 Interview über die Single „Wie weit“ Dauer 0:31 min Thomas D im SWR3 Interview über die Single „Wie weit“

Im echten Leben hält Thomas D nichts von Schönheits-OP und sagt nur: „ WTF – What the Falte?! “ Er sei stolz auf seine Lachfältchen und finde es schlimm, „ was wir als hauptsächlich männlich-dominierte Gesellschaft den Frauen auferlegen “. Keine Falten bekommen, hübsch sein, jung sein, einfach nicht alt werden. Thomas D sieht das ganz anders: „ Das Leben, das zeichnet uns. Und das ist etwas Wunderschönes. “

Das ganze Interview zum Thema könnt ihr euch hier anschauen: