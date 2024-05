Justin Bieber, der mit dem Song „Baby“ berühmt wurde, bekommt jetzt genau das: ein Baby! Seine Frau Hailey ist schwanger. Wir zeigen euch das Video und die Fotos der Ankündigung.

Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27) küssen sich ganz verliebt. Sie trägt ein bodenlanges, weißes Spitzenkleid inklusive Schleier, die Kamera zoomt auf ihren Ring, dann auf einen Blumenstrauß und dann ... auf ihren Bauch! Was zuerst aussieht, wie ein Hochzeitsshooting entpuppt sich spätestens jetzt als noch viel mehr: nämlich eine Baby-Ankündigung. Der frühere Teenie-Schwarm Justin Bieber wird also Papa!

Hier seht ihr das ganze Video und weitere süße Fotos von den beiden – oder eher von den drei?

Alle freuen sich auf das Baby von Hailey und Justin Bieber

Unter den Posts, die beide am Donnerstag auf ihren Instagram-Accounts veröffentlichten, sind Tausende Glückwünsche und Herz-Emojis zu sehen. Ein Fan schreibt: „Ich kann es kaum erwarten, deine Reaktion zu sehen, als sie dir von der Schwangerschaft erzählt hat.“ Viele andere schreiben, dass sie vor Freude auf „Baby Bieber“ weinen müssen und es nicht glauben können.

Auch Promis wie die Kardashians gratulieren den werdenden Eltern. Khloe Kardashian schreibt: „Ich liebe euch! Wir sind alle so aufgeregt und glücklich für euch zwei! Mommy- und Daddy-Zeit ❤️“ . Fast alle scheinen sich zudem einig zu sein, dass Justin und Hailey „unglaubliche“ Eltern sein werden.

SWR3-Hörer Patrick aus Heidelberg hat diese News im Quickie vor 6 in der SWR3-Morningshow übrigens direkt gelöst:

Hailey Bieber schon seit sechs Monaten schwanger

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa sagte eine Sprecherin von Justins Frau, dass Hailey „seit etwas mehr als sechs Monaten“ schwanger sei. Allzu lange lässt Baby Bieber also nicht mehr auf sich warten! 🍼​

Das Fotoshooting, mit dem sie auf Instagram ihren Baby-Bauch enthüllt hat, war auf Hawaii und das Model trug dafür ein Kleid der Modemarke Saint Laurent. Dass sie darin aussieht wie eine Braut, ist übrigens kein Zufall: US-Medien zufolge haben Justin und Hailey Bieber am Donnerstag ihr Eheversprechen erneuert – vielleicht, um ihr Babyglück noch mehr zu feiern?

Justin und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet

Geheiratet hatten die beiden bereits 2018, heimlich in einem Standesamt in New York. Ein Jahr später folgte die kirchliche Hochzeit und große Party in North Carolina. Justin schrieb damals auf Instagram: „Du bist die Liebe meines Lebens.“ In seiner Liebeserklärung sprach er auch von seinem christlichen Glauben, den er mit seiner Frau teilt und als wichtigen Bestandteil ihrer Familie ansieht.

So hatte Justin damals die Verlobung auf Instagram verkündet:

