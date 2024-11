Jedes Jahr wird mit Spannung erwartet, wie sich Topmodel Heidi Klum für ihre inzwischen legendäre Halloween-Party wohl diesmal verkleidet. Für diese Ausgabe gab es ein Wiedersehen mit einem sympathischen Alien.

Im vergangenen Jahr stellte Heidi Klum mit ihrem Kostüm – und zehn Akrobaten des Cirque du Soleil! – einen Pfau dar. Diesmal gab es eine Hommage an einen Film, den sie besonders in ihrer Kindheit liebte: E.T.

Heidis Halloween-Motto: Out of this world

Schon im Vorhinein war bekannt, dass Klum und ihr Ehemann, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz, ein Partner-Kostüm tragen würden. Aber das ist ja ein weites Feld. Wie jedes Jahr veröffentlichte die 51-Jährige in den Tagen und Wochen vor dem großen Tag nach und nach kleine Videoschnipsel auf ihrer Instagram-Seite, die Hinweise auf ihre Verkleidung gaben.

Für ihre Verwandlung saßen Klum und Kaulitz wieder einmal stundenlang in der Maske. Und weil das Kostüm so schwer auszuziehen war, trug das Topmodel laut New York Times darunter eine Windel für Erwachsene: „ Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht daran denken. “

Und so steckten die beiden in einem faltigen Ganzkörperanzug inklusive leuchtendem Finger – ihr Mann als Original-E.T., sie in verkleideter Form als weiblicher E.T. Dennoch:

Sie haben keine Genitalien. Mir gefällt die ganze Idee, dass wir alle gleich sind.

Der große Kopf mit den Kulleraugen sei übrigens von einem Mitarbeiter ferngesteuert worden, berichtet der Reporter der New York Times, der bei der Transformation dabei war. Ein kleines Making-of zu den Kostümen gibt es hier:

Heidis und Toms Halloween-Kostüme waren natürlich auch in SWR3 LUNA Thema:

Nachrichten 1.11.2024 SWR3 LUNA: Heidis Halloween-Kostüm Dauer 1:01 min Moderatorin Lisa-Marie Köster und Steffi Lingscheidt aus der SWR3 Redaktion haben sich in SWR3 LUNA über Heidi Klums Halloween-Kostüm unterhalten.

Bill Kaulitz als Universum, Leni Klum als Alien

Heidi Klums Schwager, Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz, kam wie zuvor angekündigt als Universum. In einem funkelnden enganliegenden Anzug, um den Planeten kreisten. Klums Tochter Leni trat wie ihre Mutter als Außerirdische auf – wenn auch etwas körperbetonter. Wie die beiden und weitere Gäste aussahen, seht ihr hier:

Heidi Klums legendäre Halloween-Kostüme

Seit dem Jahr 2000 richtet Heidi Klum, nur unterbrochen durch die Corona-Pandemie, ihre Halloween-Party aus. Dabei ist sie bekannt für ihre extravaganten Kostüme. Ihre besten Halloween-Outfits der letzten Jahre:

In diesem Instagram-Video der Zeitschrift People führt sie euch durch ihre „Halloween-Geschichte“ von 2000 bis heute. Dort verrät sie auch, dass sie die ersten Kostüme und Schminke noch selbst angefertigt hat und über die Jahre immer professioneller geworden ist: