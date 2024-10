per E-Mail teilen

Seine Fans lieben seine gefühlvollen Songs. Dabei wäre James Blunt so gerne Rocker geworden – mit E-Gitarre und langen Haaren, erzählt er im Guardian. Seine Kids müssen das jetzt ausbaden.

Wahrscheinlich wissen die beiden kleinen Söhne von James Blunt gar nicht, dass ihr Vater ein Superstar ist – bekannt für seine gefühlvollen, romantischen Lieder. Denn offenbar hören die Jungs nur Songs von Rockbands aus den 80ern wie AC/DC, Europe, Survivor und Alice Cooper. Zumindest spiele er seinen Kids nur solche Musik vor, erzählt James Blunt im Interview mit The Guardian.

Das Leben als Rockstar habe bei ihm nicht geklappt, weil er keine Freunde hatte, mit denen er eine Band hätte gründen können. Also habe er jetzt eben „nur eine Akustikgitarre und eine Träne“ , erklärt er mit einer guten Portion Selbstironie im Guardian-Interview.

James Blunt: Die Geschichte hinter dem Megahit You're Beautiful

Studie: Kinder reagieren emotional auf Musik der Eltern

Dass der Musikgeschmack der Eltern einen starken Einfluss auf den der Kinder haben kann, zeigt eine Studie zu Musik und Emotionen der Cornell Universität. So reagierten die Probanden der Studie auf die Lieder besonders emotional, die deren Eltern damals in den 1980er Jahren gehört hatten.

SWR3 Musikredakteur Matthias Kugler erklärt den Hintergrund der Cornell-Studie:

Also dann: Let's rock mit AC/DC und Konsorten 🤘

Wem das noch nicht reicht, dann haben wir hier einen extra Rock-Channel von SWR3 – für die Dauerbeschallung mit den besten Rock-Songs!

