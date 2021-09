Wer Bond-Filme mag, bekommt jetzt gleich zwei Trailer zum neuen Aciontriller mit Daniel Craig. Die US-Version hat viele Andeutungen auf die Vorgänger-Filme. Hängen alle Storys zusammen?

„James Bond - Keine Zeit zu sterben“ ist die direkte Fortsetzung des Vorgängerfilms „Spectre“ von 2015. Die Trailer lassen erwarten, dass das Ende der Welt offenbar kurz bevorsteht – vermutlich durch eine neue Waffe. So sagt Waffenmeister Q (Ben Whishaw) beispielsweise: „Kann ich bitte wenigstens einen schönen Abend haben, bevor die Welt explodiert?“ Auch Oscar-Gewinner Rami Malek ist in den Trailern zu sehen – als Bösewicht Lyutsifer Safin.

2. Trailer zum neuen James Bond – US-Version mit Hinweis auf großes Finale?

Anders als der internationale Trailer zeigt der US-Trailer auch Szenen von den Vorgängerfilmen mit Daniel Craig als James Bond. Das lässt sich so deuten, dass die Storys der älteren Filme mit dem neuen zusammenhängen – womöglich dienen sie als eine Art Vorgeschichte zu einem großen Finale?

Daniel Craig ist in „Keine Zeit zu Sterben“ zum letzten Mal James Bond

Ein Finale ist „Keine Zeit zu Sterben“ so oder so. Denn für Daniel Craig ist es das letzte Mal, dass er in die Rolle des wohl bekanntesten britischen Geheimagenten schlüpft. Der 53-Jährige hat dann insgesamt fünf Mal die Hauptrolle in einem 007-Streifen gespielt. Nur Sean Connery und Roger Moore waren mit je sieben Filmen länger dabei.

Kinostart in Deutschland ist der 30. September. Endlich – werden sicher viele Fans sagen. Denn der 25. Bond-Film wurden immer wieder verschoben. Ursprünglich sollte er schon im Oktober 2019 in die Kinos kommen. Doch zunächst verzögerte der Wechsel des Regisseurs von Danny Boyle zu Cary Joji Fukunaga die Produktion. Dann kamen weitere Verschiebungen wegen der Corona-Pandemie dazu. In vielen Ländern waren Kinos deswegen lange geschlossen.