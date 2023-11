Ein Star produziert coole Bilder – auch um Werbung für seine nächste Welttournee zu machen. Spektakulär war die Aktion trotzdem.

Er trägt einen roten Overall und Sonnenbrille und ist an an vielen Seilen befestigt: Jared Leto, Schauspieler sowie Sänger und Gitarist von Thirty Seconds to Mars, hat am Donnerstag eine spektakuläre Aktion hingelegt. Zumindest einen Teil der Außenwand des Empire State Building in Manhattan kraxelte der 51-Jährige hinauf:

Actor Jared Leto climbs the Empire State Building 👀🤯pic.twitter.com/vhRccrUjyS

Leto nennt philosophische Gründe für Empire-State-Aktion

Als Grund nannte er hinterher: „ Dieses Gebäude ist ein Zeugnis für all die Dinge, die wir schaffen können auf dieser Welt, wenn wir sie uns vornehmen. “

Der vielleicht wahre Grund: Mit der Aktion wolle der Musiker wohl auch verkünden, dass er demnächst mit Thirty Seconds to Mars wieder auf Welttournee geht.

Wenn Mama oder Papa das Urlaubsfoto sehen, bekommen sie direkt Schnappatmung! 😝🕶 Der Mann im roten Overall mit der Sonnenbrille ist übrigens @JaredLeto – Schauspieler sowie Sänger und Gitarrist von @30SECONDSTOMARS.👉 Als Grund für die Aktion sagte er danach: „Dieses… pic.twitter.com/gadiOHV09i

Komiker Jimmy Fallon nimmt den Ball genial auf

Die Aktion schreit nach Reaktionen. Erster Kracher: Komiker und Moderator von Saturday Night Live, Jimmy Fallon, sitzt im folgenden Video verzweifelt an seinem Schreibtisch und findet kein Thema. Da schaut er aus dem Fenster und sieht Jared Leto:

Love this lol, too funny 😅💖💖💖💖fallontonight on IG #JaredLeto pic.twitter.com/iktoehGiau

Jared Leto: 2014 der Oscar, 2023 die Goldene Himbeere

Leto war in den 90er Jahren mit der Serie „ Willkommen im Leben “ berühmt geworden. 2014 hatte er für seine Rolle in dem Film „ Dallas Buyers Club “ den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen.

In letzter Zeit lief es für ihn nicht ganz so gut: Im März bekam Leto die Goldene Himbeere – den Spottpreis für schlechte schauspielerische Leistungen. Laut Jury erhielt er den „Preis“ als schlechtester Schauspieler in der Comic-Verfilmung „Morbius“.