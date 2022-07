18 Jahre nach dem Ende ihrer ersten Beziehung haben Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) geheiratet. Am Morgen danach zeigt sich eine zufriedene Jennifer Lopez auf Instagram.

Das oft „Bennifer“ genannte Paar gab sich, laut am Sonntag bekannt gewordenen Gerichtsdokumenten, in einer Drive-In-Kirche in Las Vegas das Ja-Wort – die Presse spricht von „Againifer“. Der Morgen nach der Hochzeit – Jennifer sieht zufrieden aus:

Jennifer Lopez: „Denkbar beste Hochzeit“

Sie hätten es gerade noch um Mitternacht zu der Little White Wedding Chapel geschafft. Die Hochzeitskapelle habe netterweise eigens für sie etwas länger aufgehabt. Lopez postete einen Link mit Fotos, Videos und einer ausführlichen Beschreibung ihrer „denkbar besten Hochzeit“ zu ihrem „On the JLo“-Newsletter in ihren sozialen Medien – unterzeichnet mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck.

Sie heißt jetzt Jennifer Affleck

Beide tragen ab sofort den Ehenamen Affleck. Laut den Gerichtsdokumenten heirateten Benjamin Geza Affleck und Jennifer Lopez am Samstag. Der neue Name der Braut sei nunmehr Jennifer Affleck.

Für die Sängerin ist es die vierte Ehe, für den Hollywoodstar die zweite. Lopez und Affleck hatten im April ihre Verlobung verkündet. Berichte darüber, dass ihre Romanze neu aufgeflammt ist, führen schon seit Monaten zum Entzücken vieler Fans.