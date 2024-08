Stell dir vor, du arbeitest wie jeden Tag in der Autowerkstatt – und plötzlich steht Jimmy Fallon vor dir und fragt nach dem Weg zu seinem Hotel! Genau das ist in Bayern passiert.

Und Jimmy Fallon erzählt die ganze Geschichte in einem TikTok-Video. Er nennt sie „Lost in Bavaria“ und hofft, so seine Retter in der Not wiederzufinden. Denn: Er möchte sich unbedingt bei Leon und seiner Mama bedanken. Spoiler: Die beiden konnten gefunden werden.

Aber fangen wir von vorne an...

Jimmy Fallon macht Urlaub in einem Hotel in Bayern. Er will zu einem See spazieren, zu dem er um die eineinhalb Stunden braucht. Easy, denkt sich der TV-Moderator aus den USA, macht sein Hörbuch an und marschiert los. Das Hörbuch muss wohl ziemlich gut gewesen sein, denn einige Zeit später stellt er fest: Er hat sich total verlaufen!

Keine Zeit oder Lust zu lesen? Dann hör dir hier die Kurzversion an! ​⬇️​

Nachrichten 10.8.2024 Jimmy Fallon verirrt sich in Bayern Dauer 2:28 min Jimmy Fallon wollte eigentlich nur entspannt zu einem See laufen. Am Ende hat er sich komplett in Bayern verirrt und konnte sein Hotel nur dank der Hilfe einer netten Familie wiederfinden.

Jimmy Fallon versucht es per Anhalter in Bayern

Also greift Fallon zum Handy, ruft die Karten-App auf ... und da kommt der nächste Schreck. Erstens: Sein Handy hat nur noch fünf Prozent. Zweitens: Er befindet sich fast zwei Stunden entfernt von seinem Hotel.

Das geht auch schneller, denkt er sich und nimmt eine Abkürzung: über ein Feld, wo ihm das Gras irgendwann doch zu hoch wird, und wieder zurück zur Hauptstraße. Denkt er zumindest. Tatsächlich landet er am Rande einer Autobahn. Da versucht er sein Glück per Anhalter, auch wenn ihm bewusst ist, wie gefährlich das sein kann. Doch niemand hält an, alle Autos rasen an ihm vorbei.

Achtung, Blitzermarathon! Hier wird jetzt geblitzt!

Jimmy Fallon findet Hilfe bei Werkstatt

Also heißt es wieder: weiterlaufen. Irgendwann kommt er bei einer Autowerkstatt an und bittet dort um Hilfe. Und hier kommt Leon ins Spiel: „ Du kletterst über diesen Zaun, dann gehst du durch ein Feld und kletterst über einen weiteren Zaun, dann kommt ein Golfplatz, dann bist du am Hotel “ , soll er Fallon den Weg beschrieben haben.

Gerade als Fallon den ersten Zaun bezwingen will, fällt Leon auf, wen genau er da vor sich hat: einen mega-berühmten TV-Moderator aus den USA. Die beiden machen ein Foto und Fallon traut sich daraufhin zu fragen, ob Leon ihn nicht zum Hotel fahren könnte.

Jam-Session zu Queen mit Jimmy Fallon, Leon und seiner Mama

Das Problem: Leon hat gar keinen Führerschein. Also holt er kurzerhand seine Mama und gemeinsam bringen sie Jimmy Fallon zurück zu seinem Hotel. Unterwegs singen sie alle lauthals zu einem Lied von Queen und haben die beste Zeit.

Das könnt ihr auch gegen Ende in Jimmy Fallons Video sehen:

Leon und Mama zur Tonight Show in USA eingeladen

Fallon ist jedenfalls unglaublich dankbar für alle, die ihm auf seinem abenteuerlichen Heimweg geholfen haben.

Danke an Leon, danke an die Mama. Ich werde euch nie vergessen. Ihr seid einfach total nette Leute.

Er ist so dankbar, dass er die beiden zur Tonight Show einlädt, wenn sie das nächste Mal in den USA sind. Und das könnte vielleicht wirklich klappen: Durch das TikTok-Video wurden Leon und seine Mama Corinna gefunden. Der 22-jährige Leon wird sich jedenfalls bei Jimmy Fallon melden. Na, wenn das mal kein Abenteuer mit Happy End ist?