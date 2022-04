Der Kloß im Hals ist groß, wenn man diesen Auftritt sieht. Eine ukrainische Band macht das, was sie kann: Musik. Aber nicht auf einer Bühne, sondern in einem stickigen, muffigen Bunker.

Am Mittwochabend schalteten die Moderatoren Joko und Klaas live zur Band Selo i Ludy in die ukrainischen Stadt Charkiw. Die Musiker leben dort zusammen in einem Keller und zeigen, wie es dort aussieht und dass sie dort nicht alleine sind. Der Keller ist gerade das Zuhause von vielen Menschen, die sich vor den Angriffen in Sicherheit bringen wollen, es ist eine Gemeinschaft unter der Erde. Die Stadt wird seit einigen Tagen immer wieder von Russland angegriffen.

Joko und Klaas senden Konzert aus Bunker in Charkiw

Die Männer sehen müde und mitgenommen aus, aber sie tun das, was sie auch vor dem Krieg getan und geliebt haben: Musik machen. Sie spielen drei Songs, darunter eine Interpretation von Rammsteins „Du Hast“.

Dieser User bringt das Gefühl beim Zuschauen auf den Punkt:

Die sitzen da in einem Bunker mitten in der Ukraine und performen Rammstein, während über ihnen Krieg tobt. Wie unvorstellbar surreal ist das eigentlich? #JKLive

Das Schlagzeug wurde dafür per Playback eingespielt, weil der Schlagzeuger mit seiner Frau aus der Stadt geflohen ist. Die Band hoffe, dass er zurückkomme, wenn der Krieg vorbei sei.

Sie erzählen aus ihrem Alltag, der nichts mehr mit früher zu tun hat. Band-Frontmann Alex spricht über den russischen Angriffskrieg und die Lebenssituation in dem Bunker in der ukrainischen Großstadt: Der Krieg in der Ukraine dauere im Grunde schon acht Jahre an. Es sei eine unerträgliche Belastung. Es sei eine riesige Bedrohung, die die meisten Menschen einfach verdrängen wollten. Bis sich diese Bedrohung nicht mehr ignorieren lasse.

Tagsüber Schüsse, nachts Konzerte im Bunker

Die Band erzählte, dass tagsüber immer wieder Schüsse und Sirenen zu hören sind. Das ist für sie „mittlerweile normal“ . Nachts gibt die Band dann in ihrem Keller Konzerte. „Es hilft einem, einfach weiterzumachen“ , erklärte der Frontman Alex. Und er sagte: „Ich verspreche euch Deutschen, dass wir eines Tages zu euch kommen und unsere Musik dort live spielen. Bitte verlasst euch darauf.“

Wir geben unser Bestes, um zu überleben. Wir geben unser Bestes, die Grenzen der zivilisierten Welt zu schützen.

Klaas kündigte die Band so an: Man wolle die menschliche und zivilisatorische Tragödie, die sich nicht weit entfernt abspiele, nicht ignorieren. Man biete denen eine Bühne, die tagtäglich das erleben müssen, „was wir hier nur aus Schlagzeilen kennen“.

Im Netz gibt es viele Reaktionen – oft fehlen den Usern die richtigen Worte:

Mir haben vorhin echt die Worte gefehlt und eigentlich suche ich immer noch nach den richtigen.... Mal wieder haben @jokoundklaas gezeigt, dass sie mit ihrer Reichweite gute Dinge machen und auf wichtige Sachen aufmerksam machen. Einfach ❤️! #JKLive https://t.co/jom7dV1crX

Diese User finden die Aktion wichtig:

Liebe es, wie Joko und Klaas ihre 15 Minuten oft für die wichtigen Dinge des Alltags/Lebens einsetzen: Männerwelten, Pflegekräfte, etc und jetzt der Krieg. #JKLive

Mag den Weg, wie das Thema angegangen wird. So bleibt der Ukraine Krieg im Bewusstsein, aber ohne das es so schwer ist, dass man wegschalten will um es zu verdrängen, weil man nicht damit umgehen kann. #jklive

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten gegen den Sender ProSieben in einer Show 15 Minuten Sendezeit erspielt, die sie am Mittwochabend frei einsetzen konnten.