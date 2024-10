per E-Mail teilen

Jürgen Klopp wollte nach seinem Abschied als Trainer vom FC Liverpool eigentlich eine Pause vom Profi-Fußball einlegen – eigentlich. Jetzt kommt er mit einem großen Knall zurück.

Der Fußball hat wieder nach Jürgen Klopp gerufen – und der hat zugesagt. Bei Red Bull wird Klopp ab 1. Januar 2025 Head of Global Soccer und damit die weltweiten Aktivitäten des Konzerns im Fußball verantworten.

Vor ein paar Monaten habe er gesagt, er sehe sich nicht mehr an der Seitenlinie, so Klopp in einem Video auf seiner Instagram-Seite. Das gelte noch immer. Aber:

Ich liebe noch immer Fußball und ich liebe noch immer zu arbeiten – und Red Bull gibt mir die perfekte Plattform dafür.

Er wolle auch wieder lernen. Denn wenn man während des Jobs alle drei Tage Spiele habe, sei nahezu keine Zeit dafür. Jetzt habe er die Zeit und die Gelegenheit. „ Und ich will sehen und spüren und herausfinden, was für den Fußball nützlich ist. “ Er wolle den Fußball auch ein bisschen weiterentwickeln.

Kloppo bei Red Bull: Nationalmannschaft würde vorgehen

Red Bull hat neben den Klubs in Leipzig und Salzburg unter anderem auch Teams in New York, Brasilien und Japan. Für seinen neuen Job als Fußball-Chef hat Klopp aber wohl eine Ausstiegsklausel herausgehandelt: Falls er den Job als Bundestrainer angeboten bekommen sollte, kann er aus seinem Vertrag bei Red Bull aussteigen.

Ich sehe meine Rolle in erster Linie als Mentor für die Trainer und das Management der Red-Bull-Klubs, aber letztendlich bin ich Teil einer Organisation, die einzigartig, innovativ und zukunftsorientiert ist. [...] Das könnte mich nicht mehr begeistern.

Klopp hatte sich im Mai beim FC Liverpool als Trainer verabschiedet, vorher hatte er Borussia Dortmund und den FSV Mainz 05 trainiert.

Bundesligasaison 2024/25: Hier checkt ihr neue Regeln, Vereine, Trainer

Neuer Job von Jürgen Klopp – so reagieren Fans aus SWR3Land

Viele Fans von Jürgen Klopp haben auf dessen neuen Job schon reagiert und eine erste Einschätzung ins SWR3 Studio geschickt. Das geht vom vollsten Verständnis für Klopp bis zur größten Enttäuschung:

Jürgen Klopp wird niemals Bundestrainer, Julian Nagelsmann macht das die nächsten zehn Jahre. Geld versaut halt doch den Charakter.

Alle, die sich jetzt über den Jürgen aufregen, sind doch bekloppt.

Sie haben einfach immer noch nicht das Grundprinzip des Profi-Fußballs verstanden: KOMMERZ!

Jürgen Klopp kann machen, was er will, besser als irgendwelche Oligarchen.

Das ist dämliches Fan-Gehabe. Glückwunsch an Jürgen Klopp und weiter alles Gute für ihn.

Vollkommen enttäuscht, sehr schade. Jürgen Klopp ist nicht mehr das, was man in ihm gesehen hat.

