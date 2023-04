per E-Mail teilen

Ein starbesetztes Gremium soll den US-Präsidenten in Fragen von Kunst und Kultur beraten – mit Lady Gaga als Co-Vorsitzender.

Die Sängerin teilt sich den Vorsitz des President’s Committee on the Arts and the Humanities (auf Deutsch: Ausschuss für Kunst und Geisteswissenschaften des Präsidenten) mit dem oscarprämierten Produzenten Bruce Cohen („American Beauty“, „Silver Linings“). Unter den neuen Mitgliedern des Komitees tummeln sich auch die Schauspieler George Clooney, Jennifer Garner, Kerry Washington und Troy Kotsur, der als erster gehörloser Schauspieler im vergangenen Jahr einen Oscar bekommen hat.

Beraterjob bei Joe – für die Kultur

Das Gremium setzt sich traditionell aus Künstlern, Museumsexperten, Akademikern und Wohltätern zusammen. Es berät den US-Präsidenten in kulturellen Angelegenheiten und soll so den Einfluss der Kultur in zahlreichen Feldern innerhalb der Vereinigten Staaten fördern.

Für Popstar Lady Gaga ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit US-Präsident Joe Biden. So wirkte sie beispielsweise schon bei der Kampagne „It's On Us“ gegen sexuellen Missbrauch an US-Colleges mit. Bei seiner Vereidigung 2021 sang sie außerdem die Nationalhymne.

