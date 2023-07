Der Sänger leidet am Tourette-Syndrom und immer wieder helfen ihm Fans aus, wenn er auf der Bühne nicht weiter singen kann. Jetzt muss er Konsequenzen ziehen, was ihm sichtlich schwer fällt.

„Hallo an alle, die Tatsache dass das, was ich hier schreibe wahrscheinlich keine Überraschung ist macht es nicht leichter zu schreiben: Ich werde eine Tourpause machen.“ Auf Instagram veröffentlicht er am Dienstag diese Nachricht – und erklärt sich darin sehr emotional:

Capaldi hatte gerade erst drei Wochen Pause gemacht, um sich um seine Psyche und seine Krankheit zu kümmern. Diese Pause hat wohl nicht ausgereicht, was er sich nach seinem Konzert am Samstag in Glastonbury wohl eingestehen musste:

Früher konnte ich jede Sekunde solcher Shows genießen und hatte gehofft, dass die dreiwöchige Auszeit mich wieder in Ordnung bringen würde. Aber die Wahrheit ist, dass ich immer noch lerne, mich an die Auswirkungen meines Tourette-Syndroms zu gewöhnen. Und am Samstag wurde mir klar, dass ich viel mehr Zeit damit verbringen muss, meine geistige und körperliche Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich weiterhin alles tun kann, was ich liebe.

Begonnen hatte er die Botschaft mit diesen Worten: „Zunächst möchte ich mich bei Glastonbury dafür bedanken, dass ich dabei sein durfte, dass ihr mitgesungen habt, wenn ich es gebraucht habe, und für all die tollen Nachrichten danach. Es bedeutet die Welt für mich.“

Fans von Capaldi beim Glastonbury Festival: Gänsehaut-Moment!

Das Konzert in Glastonbury war Gänsehaut pur: Als der schottische Singer-Songwriter bei seinem Hit „Someone You Love“ auf der Bühne mit Stimmproblemen kämpfte, sangen Tausende Fans einfach weiter. Im Twitter-Video seht ihr, wie gerührt der Sänger vom Support seiner Fans war:

Special moment at #Glastonbury as the crowd help Lewis Capaldi ❤️pic.twitter.com/tW8UxM6FW5

„Panikattacken“ und mehr: Capaldi deutete Tour-Aus schon an

Lewis Capaldi hatte während seines Auftritts beim Glastonbury Festival nach ein paar Songs Probleme bekommen. „Ich bin ehrlich mit Euch, ich verliere langsam meine Stimme hier oben, aber wir machen weiter und ziehen das durch bis zum Schluss“ , sagte er.

Er werde mehr Zeit für sich nehmen, sagte der Sänger anschließend, um sich „auszuruhen und zu erholen“ . „Es tut mir wirklich leid, aber eventuell seht ihr mich bis zum Ende des Jahres nicht mehr live“ , sagte der Sänger. Capaldi sprach unter anderem von „Panikattacken“ .

Jetzt also hat er wirklich einen vorläufigen Schlusstrich gezogen.

Lewis Capaldi hat das Tourette-Syndrom

Vor dem Auftritt beim Glastonbury hatte Lewis Capaldi wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Auftritte absagen müssen. Der 26-jährige Singer-Songwriter hat das Tourette-Syndrom, was ihm während seiner Auftritte oft schwer zu schaffen macht:

Lewis Capaldi: Karriereende wegen Tourette-Syndrom?

Jetzt ist es also erstmal Fakt, „es tut mir unglaublich leid für alle, die vor Jahresende zu einer Show kommen wollten... Jeden Abend für euch zu spielen ist alles, wovon ich je geträumt habe, daher war dies die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ich werde so bald wie möglich zurück sein.“

