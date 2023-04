Aber genau hier spürt man, wie wichtig seine Eltern und sein Umfeld für ihn sind. Er ist das jüngste von vier Kindern und hängt immer noch gerne mit seinen Kumpels aus der Schulzeit im Pub ab. Michael ist Bestatter, Connor ist Dachdecker, Niall arbeitet beim Studentenwerk, Dec ist Ingenieur und zwei weitere Freunde namens Aiden sind tatsächlich in seiner Band. Lewis Capaldi ist ehrlich, empfindsam und ständig am Witze reißen. Aber, und dieses „aber“ ist so wichtig, um ihn auch als Künstler zu verstehen, er hat auch diese dunkle, zweifelnde und verletzliche Seite. Und man sieht in diesem Film definitiv auch was für ein unglaublich guter Sänger und Songwriter Lewis Capaldi ist.