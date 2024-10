per E-Mail teilen

Der britische Musiker Liam Payne ist im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires gestorben. Die argentinische Polizei hat bestätigt, dass er mehrere Meter aus einem Hotel stürzte.

Offenbar ist der Sänger aus dem dritten Stock eines Hotels gestürzt. Rettungskräfte waren nach einem Notruf um 17:04 Uhr Ortszeit zu dem Hotel im Stadtteil Palermo gefahren. Dort hätten sie nur noch den Tod des Sängers feststellen können, sagte der Leiter des städtischen Rettungsdienstes dem Lokalfernsehen.

Payne habe bei dem Sturz aus dem dritten Stock des Hotels in der argentinischen Hauptstadt „ sehr schwere Verletzungen erlitten “. Es habe „ keine Möglichkeit der Wiederbelebung gegeben “. Nach Polizeiangaben ist Payne aus 13 bis 14 Metern Höhe gefallen und hat sich dabei einen Schädelbasisbruch zugezogen.

Anne Herrberg aus dem ARD-Studio Südamerika berichtet, was bisher bekannt ist:

Nachrichten 17.10.2024 Ex-One-Direction-Star Liam Payne ist tot Dauer 1:17 min Die Nachricht hat Buenos Aires am Mittwochabend erschüttert. Liam Payne ist tot. Anne Herrberg berichtet.

Buenos Aires: Wieso ist Payne vom Balkon gestürzt?

Augenzeugen berichteten der Website TMZ, dass sich Payne vor dem Sturz in der Hotel-Lobby auffällig verhalten habe. So habe er seinen Laptop zerschmettert und jemand habe ihn zu seinem Zimmer bringen müssen. Die Polizei sagte, bei dem Notruf sei von einem „ aggressiven Mann “ die Rede gewesen sei, der möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehe. Die Todesumstände würden nun untersucht. Ob Payne vom Balkon gesprungen oder gefallen sei, dazu wollte sich die Polizei nicht äußern.

Hilfe in Krisensituationen Solltest du selbst oder Menschen in deinem Umfeld unter Depressionen leiden oder suizidgefährdet sein: Hilfe und Ansprechpartner*innen findest du unter anderem bei der Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (Anrufe sind kostenlos) oder auf telefonseelsorge.de Deutschlandweites Info-Telefon Depression für Betroffene und Angehörige: 0800 33 44 5 33 Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111 oder 0800 111 0 333

Payne hatte TMZ zufolge Anfang Oktober ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan in Buenos Aires besucht. Auch die anderen One-Direction-Mitglieder sollen demzufolge dort gewesen sein. Von ihnen hat sich bisher noch niemand geäußert.

Liam Payne und One Direction

Der Brite war einer der fünf Sänger der Boyband One Direction. Neben Payne und Horan gehören Harry Styles, Zayn Malik und Louis Tomlinson zur Gruppe. Sie wurde 2010 im Zuge der Castingshow The X Factor gegründet und zu einer der erfolgreichsten Boygroups aller Zeiten. 2016 verkündeten One Direction eine Auszeit auf unbestimmte Zeit.

Payne war ab 2017 als Solokünstler unterwegs und veröffentlichte ein Album und eine EP.