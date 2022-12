per E-Mail teilen

Erst das vorzeitige Aus bei der Fußball-WM in Katar, jetzt ein Unterschenkelbruch nach einer Skitour – für Torwart Manuel Neuer läuft es gerade nicht so optimal.

Für Bayern-Torwart Manuel Neuer ist die Saison schon vorbei – noch bevor die Rückrunde überhaupt begonnen hat. Auf Instagram hat er ein Bild gepostet und dazu geschrieben, dass er sich beim Skitourengehen den Unterschenkel gebrochen hat. Immerhin: Die OP scheint gut verlaufen zu sein.

Team-Kollege Thomas Müller schrieb unter dem Post: „Unglaublich 😔 soo bitter. Erhol dich gut ❤️.“ Und Bayern-Klubchef Oliver Kahn reagierte auf Twitter „schockiert“ auf das Saison-Aus seines Torhüters und Kapitäns nach dem Skiunfall.

Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren. #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter https://t.co/B5hBQTFlVf

Sanitäter erkennen Manuel Neuer zunächst nicht

Manuel Neuer sei bei einer Skitour am steilen Südhang des Roßkopfs am Spitzingsee in Bayern gestürzt, bestätigte ein Sprecher der Bergwacht Schliersee dem Miesbacher Merkur. Daraufhin habe die Gruppe, mit der Neuer unterwegs gewesen sei, einen Notruf abgesetzt.

Die Rettungskräfte hätten Neuer wegen seines Helms und seiner Mütze zunächst nicht erkannt. Schnell sei ihnen aber klar geworden, „dass es der Herr Neuer ist“. Ein Helikopter habe ihn dann ins Unfallklinikum Murnau geflogen.

Gibt es rechtliche Konsequenzen für Manuel Neuer?

Nein. Denn für Profifußballer gilt erstmal dasselbe wie für andere Arbeitende: Was man in seinem Urlaub macht, ist Privatsache. Und wenn man krank ist, muss der Arbeitgeber den Lohn zumindest sechs Wochen weiterzahlen, egal ob es eine Grippe ist oder ein Skiunfall.

Etwas anders sieht es aus, wenn in Neuers Vertrag mit dem FC Bayern eine Klausel enthalten wäre, die ihm bestimmte Sportarten verbietet. Aber in der Vergangenheit haben sich solche Klauseln häufig als unwirksam erwiesen. Der Mustervertrag der Deutschen Fußball-Liga, der von vielen Vereinen benutzt wird, hat so eine Klausel jedenfalls nicht.

Was gilt bei normalen Menschen ohne Promi-Status?

Wer sich in der Freizeit beim Sport verletzt, bekommt vom Arbeitgeber den Lohn sechs Wochen weitergezahlt. Der Arbeitgeber kann Freizeitsport nicht verbieten. Die Grenze wird erst dort gezogen, wo der Arbeitnehmer den Unfall selbst zu Verschulden hat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man den Sport mit mangelhafter Ausrüstung ausübt oder sich als Skianfängerin die schwarze Piste runterstürzt. Die zweite Ausnahme sind gefährliche Sportarten, bei denen auch dann ein hohes Verletzungsrisiko besteht, wenn man sie gut beherrscht. Das wurde bislang bei Kick-Boxen angenommen, aber nicht bei Skifahren oder Fußball.

Wer vertritt Manuel Neuer im Tor des FC Bayern?

Sven Ulreich: Vertraut der deutsche Fußball-Rekordmeister jetzt auf die „ewige“ Nummer 2? Der 34-Jährige vertrat Neuer in dieser Saison in acht Spielen (sechs Gegentore), hielt in Barcelona und gegen Inter Mailand die Null.

Johannes Schenk: Hinter Sven Ulreich haben die Bayern noch Johannes Schenk im Kader. Der 19-Jährige ist ein „großes Talent, von dem wir uns für die Zukunft viel versprechen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Sommer.

Alexander Nübel: Seit Sommer 2021 ist Alexander Nübel an AS Monaco ausgeliehen. Der 26-Jährige ist wohl offen für eine sofortige Rückkehr, die Bayern müssten sich aber finanziell mit Monaco einigen. Dass er sich ab der kommenden Saison allerdings wieder hinter Neuer einreiht, gilt als ausgeschlossen.