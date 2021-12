„Sex and the City“: Zwei Frauen werfen Mr. Big Vergewaltigung vor

Ist Sex And The City-Schauspieler Chris Noth ein Vergewaltiger? Zwei Frauen werfen Mr. Big vor, sie vor Jahren sexuell missbraucht zu haben. Was sagt Mr. Big zu den Vorwürfen?