Stars verdienen nicht nur mit Musik Geld. Sie designen Mode, verkaufen Kosmetik oder Perlwein. Aber macht das so viel von ihrem Umsatz aus?

Vor allem Künstler und Künstlerinnen aus dem Hiphop-Umfeld wie Kanye West, Jay-Z oder Dr. Dre verdienen mittlerweile Geld mit Mode, Kosmetik, aber auch Getränken. Jay-Z hat sich mit Roc Nation ein wahres Imperium aufgebaut. Auch mit seinen Anteilen an der Streaming-Plattform Tidal verdient er viel Geld: Sein Vermögen wird auf 1,4 Milliarden Dollar geschätzt.

Auch wenn sich die Fans die teuren Produkte nicht leisten können, werden sie so auf Umwegen wieder zu der Musik, auf die Streaming-Kanäle und Konzerte der Stars gelenkt. SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler betont, dass man heutzutage als Musiker nicht mehr so viel Geld verdient. Die zusätzlichen Luxusgüter machen also viel ihres Geldes aus.

Rihanna ist die reichste Sängerin der Welt

Forbes hat die Liste The World’s Billionaires aktualisiert: Rihanna ist die wohlhabendste Musikerin der Welt! Ihr Vermögen soll sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 1,44 Milliarden Euro) belaufen. Die größten Einnahmen macht die 34-Jährige aber mit ihrem Kosmetik- und Modelabel Fenty. Sie setzt auf ihre Social-Media-Power und wirbt dort für ihre Produkte. Für ihre überwiegend weibliche Community ist sie eine Stil-Ikone. Die Musik wird sie aber nicht aufgeben: Noch dieses Jahr soll ein neues Album erscheinen.

Deutsche Musikstars ziehen mit

Auch in Deutschland verdienen viele Stars nicht nur mit ihrer Musik Geld. Sie machen mittlerweile auch als Influencer Werbung auf Social Media. Oder sie bringen ihre eigenen Produkte raus: Vor allem Rapper und Rapperinnen wie Shirin David und Capital Bra haben ihre eigenen Eistees kreiert. Aber auch Lena Meyer-Landrut hat ihr eigenes Modelabel A lot less rausgebracht.