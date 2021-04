Wir nehmen die Tage vor den Oscars 2021 zum Anlass, um euch einen Überblick über die schönsten Oscar-Momente der letzten zehn Jahre zu geben.

Es ist endlich wieder so weit, die Crème de la Crème der Filmszene trifft sich in der Nacht vom 25. zum 26. April zu den Academy Awards. Klar, dieses Jahr nur im äußerst kleinen Rahmen und auch mit vielen Einschränkungen. Aber wenigstens steht endlich wieder eine große Veranstaltung bevor, die mit Sicherheit für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Warum wir uns so sicher sind? Die letzten Jahre sind Beweis genug. Hier ein Überblick.

„Ihr steht doch nur auf, weil ihr euch schlecht fühlt […].“

Das waren die ersten Worte von Schauspielerin Jennifer Lawrence, nachdem sie 2013 ihren Oscar für die beste Hauptdarstellerin entgegengenommen hatte. Auf dem Weg zur Bühne ist Lawrence auf den Treppen über ihr langes Kleid gestolpert und hingefallen. Mit gewohntem Humor und lockerer Art hatte sie ihren Sturz mit den Worten „Ihr steht doch nur auf, weil ihr euch schlecht fühlt, dass ich eben gefallen bin. Das ist superpeinlich, aber danke euch. Das ist der Wahnsinn!“ kommentiert.

Das am meisten retweetete Foto der Oscars

2014 moderierte Ellen DeGeneres die Oscars. Während der Show zückte sie ihr Handy, ging damit ins Publikum und forderte Stars wie Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie und Jennifer Lawrence zu einem Gruppenselfie auf. Das Ergebnis war ein Tweet, der innerhalb einer Stunde über 1,4 Millionen Mal retweetet und zum damaligen Zeitpunkt zum meistretweeteten Foto auf Twitter wurde. Noch heute ist es mit über drei Millionen Retweets auf Platz fünf der meistretweeteten Fotos auf Twitter.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars Ellen DeGeneres, Twitter, 4.3.2013, 16:11 Uhr

Nach sechs Nominierungen in 22 Jahren endlich ein Oscar für Leonardo DiCaprio

Endlich war es 2016 soweit: Leonardo DiCaprio hat für seine Rolle in The Revenant – Der Rückkehrer den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Das allein ginge schon als Epic Moment durch, wir haben ja lang genug darauf gewartet. Allerdings legte Leo noch eins drauf, als er seine Dankesrede dafür nutzte, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen:

The Revenant handelt von der Beziehung zwischen Mann und Natur. Eine Natur, die wir 2015 als das wärmste Jahr in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen erlebt haben. Die Filmcrew musste an die südlichste Spitze der Erde reisen, um genug Schnee für die Dreharbeiten zu finden. Der Klimawandel ist real. Er findet genau jetzt statt. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung, der sich unsere gesamte Spezies im Moment stellen muss. Wir müssen alle zusammenarbeiten und aufhören, alles auf später zu verschieben. Leonardo DiCaprio

Die Oscars im Zeichen von #metoo

Nachdem im Oktober 2017 der Weinstein-Skandal mit dem Hashtag #metoo die sozialen Netzwerke aufgemischt hatte, blickte man mit Spannung darauf, wie die Oscars 2018 auf die Enthüllungen und auf die damit aufkommende Diskussion reagieren, dass selten Frauen die „wichtigen“ Oscars gewinnen. Frances McDormand gewann ihren zweiten Oscar für die beste Hauptdarstellerin und forderte auf der Bühne alle nominierten Frauen im Saal auf, sich von ihren Plätzen zu erheben und sprach zum Rest: „Schauen Sie sich um, wir alle haben Geschichten zu erzählen und Projekte, die finanziert werden wollen.“ Beendet hat sie ihre Rede mit den zwei Worten „Inclusion Riders“. Damit ist eine Vetragsklausel in der Entertaintmentbranche gemeint, die für mehr Diversität vor und hinter der Kamera sorgen soll.

„Zwischen denen läuft doch was?!“

Das dachten sich wahrscheinlich viele, als sie Lady Gaga und Bradley Cooper zusammen auf der Bühne bei den Oscars 2019 sahen. Dieser innige Blickkontakt während ihres Duetts Shallow aus dem Film A Star Is Born und dann noch dieses vertraute Miteinander. Kurz danach trennte sich auch noch Bradley Cooper von Irina Shayk. Doch bis heute bleibt die Frage unbeantwortet: Was genau war zwischen Lady Gaga und Bradley Cooper echt und was nur gespielt? Mittlerweile geht auch das Gerücht um, dass zwischen Cooper und der Sängerin Adele was laufen soll.

Die schönsten Oscar-Outfits der letzten zehn Jahre

Die Künstlerinnen und Künstler verzaubern uns jedes Jahr mit ihren Outfits aus edlen Stoffen, tollen Farben und viel Glamour. Wir haben für dich die schönsten Oscar-Outfits der letzten zehn Jahre zusammengestellt.

SWR3-Special: Die größten Oscar-Hits und ihre Geschichte

Die größten Oscar-Songs der letzten zehn Jahre

2019: Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow aus A Star Is Born

Shallow ist das Duett der Duette. Lady Gaga und Bradley Cooper spielen und singen gemeinsam in A Star Is Born, ein Musik-Film über eine Sängerin, die über Nacht zum Star wird. Dazu natürlich eine leidenschaftliche Liebesgeschichte. Der Titelsong Shallow wurde bei den Oscars 2019 als bester Filmsong ausgezeichnet.

2018: Keala Settle – This Is Me aus The Greatest Showman

Auch dieser Song stammt aus einem Film, in dem ein Schauspieler zum Sänger wird: Hugh Jackman in The Greatest Showman, ein Musical-Film über den allerersten Zirkus-Direktor. This Is Me wird aber gesungen von Keala Settle, die durch ihre Rolle im Film und diesen Song erst bekannt wurde. Bei den Oscars 2018 war This Is Me in der Kategorie bester Filmsong nominiert.

2017: Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling aus Trolls

Justin Timberlake ist ja nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler bekannt. Im Animationsfilm Trolls lieh er dem Character Branch seine Stimme und sorgte mit Can’t Stop The Feeling für den Titelsong des Films, der 2017 bei den Oscars als bester Filmsong nominiert war.

2016: Sam Smith – Writings On The Wall aus James Bond 007: Spectre

Mit seinem orchestralen Titel-Song Writings On The Wall für den 24. James Bond Film Spectre wurde Sam Smith bei den Oscars 2016 für das beste Filmlied ausgezeichnet. Gleichzeitig war Writings On The Wall der erste Bond-Song, der Platz eins der britischen Charts erreicht hat.

2014: Pharrell Williams – Happy aus Ich – Einfach unverbesserlich 2

Zuerst nur als Soundtrack für den Animationsfilm Ich – Einfach Unverbesserlich 2 geschrieben, wurde Happy von Pharrell Williams zum Welthit und zu einer der meistverkauften Singles in Deutschland. 2014 war das Lied für den zweiten Teil der Filmreihe mit den berühmten Minions bei den Oscars als bester Film-Song nominiert.

2014: Idina Menzel – Let It Go aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

Let It Go aus dem Animationsfilm Die Eiskönigin – Völlig unverfroren wurde 2014 als bester Film-Song bei den Oscars ausgezeichnet. Gesungen hat das Lied für den Originalfilm die Musicaldarstellerin Idina Menzel. Übersetzt wurde das Lied in fast 50 verschiedene Sprachen, unter anderem in Mandarin, Russisch oder Katalanisch.

2013: Adele – Skyfall aus James Bond 007: Skyfall

Auch Adele wurde für ihren Bond-Song mit einem Oscar geehrt. 2013 bekam sie für Skyfall aus dem gleichnamigen Bond-Film den Preis für den Film-Song des Jahres. Skyfall war damit der erste Bond-Song überhaupt, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde und gehört mit über sieben Millionen Verkäufen zu den meisterverkauften Songs überhaupt.