Pink verbietet ihren Kindern das Handy im Urlaub. Welche Regeln es im Familienleben der Sängerin noch gibt, hat sie jetzt verraten.

Pink versucht, ihre beiden Kinder von Tablets und Smartphones so gut es geht fernzuhalten. Das führe auch manchmal zu Tränen, verriet die US-Sängerin jetzt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Pinks Anti-Handy-Regeln – das sind die Gründe

Die zweifache Mutter erzählte, dass sie für ihre Kinder andere Regeln hat als andere Familien. „Wenn wir mit anderen Familien in den Urlaub fahren – zum Beispiel zum Camping – dann hängen all die anderen Kids an ihren iPads. Aber meine dürfen das nicht.“ Ihre elfjährige Tochter Willow schaue sie dann aber schon einmal mit Tränen in den Augen an und frage: „Warum bin ich das einzige Kind, das das nicht darf?“

Die 43-jährige Sängerin hat in dem Interview auch verraten, wie sie mit der Situation umgeht. Ihre Antwort auf die Frage ihrer Tochter:

Weil du das einzige Kind bist, was sich an den Camping-Trip erinnern wird!

Auf Instagram zeigt die Sängerin ihre Familie: Ehemann Carey, Tochter Willow und der sechs Jahre alte Jameson.

Sängerin Pink kritisiert die Handynutzung

Generell findet Pink, dass die Menschen zu viel Zeit am Handy verbringen. Das zeigt sie auch in ihrem Musikvideo zur aktuellen Single „Never Gonna Not Dance Again“. Darin wirft sie das Smartphone einer ignoranten Supermarkt-Kassiererin in ein Aquarium.

Auf die Frage, ob sie selbst auch zu oft das Smartphone in der Hand habe, gab sich die Sängerin aber auch selbstkritisch: „Oh ja! Ich bin zu 100 Prozent schuldig.“

Pink & Willow Sage Heart: „Cover Me In Sunshine“

Pink zahlt ihren Kindern den Mindestlohn

Pink, die gerade ihr neues Album „Trustfall“ veröffentlicht hat, wird bald auch wieder auf Tour gehen. Die ersten Konzerte sind um Juni geplant, die Tour soll dann etwa ein Jahr dauern.

Damit sie währenddessen weniger Zeit mit dem Handy und mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann, hat sich die Sängerin etwas überlegt: Tochter Willow und ihr Sohn Jameson werden Pink begleiten – und bekommen dafür Geld. Die Sängerin erzählte in einem Interview mit der Today Show, dass sie mit ihren Kindern verhandelt habe. Das Ergebnis: Die beiden bekommen eine Summe, die dem Mindestlohn entspricht. Ihr Sohn hätte sich wohl auch mit einem Lolli zufriedengegeben, scherzte Pink.

Pink kommt auf Tour auch nach Deutschland

Pink ist bekannt für ihre fulminanten Live-Performances, sie ist eine absolute Powerfrau auf der Bühne! Gute Nachrichten gibt's im Zuge der aktuellen Tourplanung für alle Fans hierzulande: Pink macht bei ihrer Tour nämlich auch Stopp in Deutschland! Im Juni und Juli gibt es insgesamt sieben Konzerte in Berlin, München, Köln und Hannover.

