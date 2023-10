Enttäuschung bei vielen Fans: Nachdem Pink diese Woche bereits zwei Konzerte in Tacoma absagen musste, fallen nun weitere Konzerte aus.

US-Superstar Pink hat diese Woche bereits zwei Konzerte in den USA absagen müssen. Jetzt fallen zwei weitere Shows in Vancouver am Samstag und Sonntag aus.

Pink sagt Konzerte ab wegen „medizinischer Probleme“

Während zunächst von „ medizinischen Problemen in der Familie “ die Rede war, ist jetzt klar: Pink hat eine Atemwegsinfektion. Auf Instagram schrieb sie:

Es tut mir zutiefst leid, mitteilen zu müssen, dass ich eine Atemwegsinfektion habe und mein Arzt mir mitgeteilt hat, dass ich am Freitag und Samstag nicht bei den Shows in Vancouver auftreten kann.

Pink bei Konzertabsage: „Liebe und Gesundheit“

Pink sollte am Dienstag und Mittwoch in Tacoma im US-Bundesstaat Washington auftreten. Am Wochenende dann in Vancouver in Kanada. Die Shows müssten nun verschoben werden – an Ausweichterminen werde gearbeitet, schieb sie auf Instagram. Sie entschuldigte sich auch und schickte ihren Fans „Liebe und Gesundheit“ .

Bereits im September musste Pink eine Show in Arlington in Texas absagen. Damals war sie an einer Nasennebenhöhlenentzündung erkrankt. Die Show findet nun im November statt.

Die Shows sind Teil ihrer „Summer Carnival“-Tour, bei der Pink im Sommer auch mehrere Konzerte in Deutschland gab. In Berlin trat sie im Juni vor 60.000 Fans auf. Ihre Tochter Willow Sage Hart kam auch mit auf die Bühne.

Hier eine Aufnahme von damals: