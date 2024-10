per E-Mail teilen

Ihr 27. Geburtstag dürfte der britischen Sängerin Raye wohl noch etwas länger in Erinnerung bleiben. Auf Instagram hat der R&B-Superstar jetzt erzählt, dass ihr Auto geklaut wurde – und im Wagen war wohl etwas ziemlich Wichtiges …

Es ist nur ein ganz kurzer Post auf Instagram, der den Fans der 27-Jährigen überhaupt nicht gefallen dürfte. Unter mehreren Bildern schreibt Raye: „ Ich habe Geburtstag und mein Auto wurde gestohlen, mit allen meinen Songbüchern im Kofferraum. “ Außerdem teilt sie ein Bild von einer Geburtstagstorte, auf der in roter Farbe steht: „ Sorry ur car got stolen. “

Auto von Raye geklaut: Kommt das zweite Album später?

Raye arbeitet aktuell am Nachfolger ihres Debütalbums „My 21st Century Blues“. Dass es jetzt zu Verzögerungen kommt, räumt die britische Sängerin auf Instagram ein und schreibt dazu: „ Kein zweites Album in nächster Zeit. “ Unter dem entsprechenden Post gibt es schon Tausende Kommentare. Einige Fans wollen sich sogar selbst auf die Suche nach dem geklauten Auto machen, um die Lyrics fürs neue Album wieder zu beschaffen.

Die 27-jährige Sängerin war auch beim SWR3 New Pop Festival 2023 am Start. Die Highlights findest du hier:

Raye gilt derzeit als eine der erfolgreichsten Musikerinnen Großbritanniens. Bei den Brit Awards in diesem Jahr räumte sie sechs Preise ab. Sie erhielt unter anderem die Auszeichnung zur Künstlerin des Jahres: