Sänger Lewis Capaldi ist einfach cool und hat Humor. Das hat er jetzt wieder auf der Bühne gezeigt – mit einer astreinen Breakdance-Einlage à la Capaldi.

Sänger Lewis Capaldi ist bekannt für seinen schottischen Humor und eine endlose Selbstironie. Und mit diesen krassen Moves katapultiert sich Sänger Lewis Capaldi jetzt bestimmt auch an die Spitze der Breakdance-Szene. Wetten?

Lewis Capaldi zeigt auf der BĂĽhne krasse Breakdance-Moves

Schaut euch das Video an, das der Sänger auf Tiktok gepostet hat – seine Fans feiern ihn jedenfalls dafür, bereits über drei Millionen Views hat seine selbstironische Tanzeinlage auf der Bühne:

DER PROFI DIGGA

Er ist so cute

POV: man versucht aus dem Bett aufzustehen

Lewis Capaldi ist gerade unterwegs auf Tour und spielt auch in SWR3Land: am 14. März in der Schleyer-Halle in Stuttgart oder am 15. März in der Olympiahalle in München. Vielleicht gibt er da auch so eine coole Breakdance-Show.

Fans singen fĂĽr Lewis Capaldi, als er einen Tourette-Anfall hat

Seine Fans stehen auf jeden Fall hinter ihm und lieben ihn – egal, was auf der Bühne passiert. Das haben sie vor kurzem wieder gezeigt und für einen Gänsehautmoment gesorgt, als Lewis Capaldi einen Tourette-Anfall auf der Bühne bekommen hat. Seine Fans haben einfach für ihn weitergesungen. Die ganze Geschichte lest ihr hier:

New-Pop-Star Lewis Capaldi sieht sich als schottische Beyoncé

Dass Lewis Capaldi Humor hat, hat er nicht erst mit seiner neuesten Breakdance-Performance bewiesen. Beim SWR3 New Pop Festival 2019 hat er sich im Star Talk zum Beispiel als die schottische Version von Beyoncé bezeichnet.

Ihr wollt noch mehr? Dann checkt mal das hier, denn auch mit dem Musikvideo zu seinem Song Forget Me hat Lewis Capaldi eine groĂźe Portion Selbstironie bewiesen: