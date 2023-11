Der Richter in Barcelona war erst mal gnädig, trotzdem ist das Thema Gefängnis noch nicht vom Tisch. Das steckt dahinter.

Knappe Glitzeroutfits, heiße Show und Tänzer um sie herum – so kennt man Shakira von der Bühne und aus dem Fernsehen. Seit heute gibt es aber auch die dunkle, private Seite der Sängerin zu sehen. In einem blassrosa Hosenanzug kam Shakira am Morgen in Barcelona ins Gericht – ihre Augen hinter einer Sonnenbrille versteckt. Der unglamouröse Vorwurf: Steuerhinterziehung.

Drei Jahre auf Bewährung hat sie dafür bekommen. Und Shakira muss 7,3 Millionen Euro Strafe bezahlen. Die Staatsanwaltschaft hat ihr vorgeworfen, dass sie von 2012 bis 2014 überwiegend in Spanien gelebt hat – und daher auch Steuern in Spanien hätte bezahlen müssen. Stattdessen habe sie die Finanzbehörden mithilfe einer Reihe von Firmen in Steuer-Oasen um etwa 14,5 Millionen Euro betrogen.

Nachrichten 20.11.2023 Warum Shakira bei einem Schuldspruch wohl nicht ins Gefängnis muss Dauer 1:28 min Die Frage ist doch: wird Shakira die kolumbianische Version von Uli Hoeneß? Heute startet ein Prozess in Spanien gegen sie – da hat sie ja lange gelebt. Sie soll insgesamt 14,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

Steuerhinterziehung: Anklage fordert Gefängnis für Shakira

Die Anklage hat acht Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro gefordert. Shakira hat die Vorwürfe vor dem Prozess entschieden zurückgewiesen und ihre Anwälte haben versichert, dass Shakira erst kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes im Januar 2015 nach Barcelona gezogen sei.

Dort hat sie zusammen mit ihrem Ex Piqué gelebt. Shakira hat sich aber vor gut einem Jahr vom ehemaligen FC-Barcelona-Profi getrennt. Sie soll ihn damals im Bett mit einer anderen erwischt haben. Seit der Trennung wohnt Shakira mit ihren beiden Söhnen in Miami.

Vorerst wohl kein Knast, aber ...

Jesús Becerra ist einer der renommiertesten Strafverteidiger Spaniens und sagte in der SWR3 Morningshow vor dem Gerichtstermin, dass die Staatsanwaltschaft viele Beweise dafür vorlegen wollte, dass Shakira schon vor 2015 überwiegend in Barcelona gelebt habe: „ Ich habe gelesen, sie haben verschiedene Zeugen, die das beweisen sollen. “

Auch wenn es nach dem Urteil als bewiesen gilt, dass Shakira in der fraglichen Zeit ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Spanien hatte: „ In diesem Fall gibt es für sie kein Risiko für Gefängnis “, sagt Becerra. Denn: Es wird nicht ein großes Steuerdelikt verhandelt, sondern sechs kleine, auf die jeweils eine Bewährungsstrafe steht.

„ Das bedeutet, kein Gefängnis für Shakira wegen unseres Artikels 80 im spanischen Strafgesetzbuch. “ Der besagt: Erst derjenige, der vorbestraft ist, kann in den Knast kommen. Und so kam es letztendlich auch: Für die Anklagepunkte bekam sie insgesamt 36 Monate auf Bewährung aufgebrummt.

Somit ist Shakira vorbestraft und dann wird es für sie vermutlich bald nochmal eng. Denn im Sommer kam heraus, dass ein zweites Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen Shakira läuft: Da geht es um Fälle aus dem Jahr 2018. Und in diesem Verfahren könnte das Urteil dann wohl doch Knast für Shakira bedeuten.