Die beiden scheinen einfach Besties: Taylor Swift und Gelsenkirchen. Im Insta-Reel seht ihr, wie ein riesiges Graffiti der Sängerin entsteht. Adresse: Weberstr. 19, Swiftkirchen ❣️

Nach den drei mega Konzerten während ihrer „Eras-Tour“ und der Umbenennung in „Swiftkirchen“ hat Gelsenkirchen jetzt das nächste Taylor-Swift-Highlight: Die US-Sängerin als Graffiti in knallbunt und mehrere Meter hoch.

Zehn mal fünf Meter: Taylor Swift in Gelsenkirchen

Die Künstler Beni Veltum und Levin Tomala haben das Graffiti auf eine Hauswand in der Weberstraße gesprüht, zehn Tage haben sie dafür gebraucht. Die Aktion war mit der Stadt abgesprochen.

Wir haben die positiven Vibes, die Energie in der Stadt festhalten wollen.

Im Insta-Video zeigen die beiden Künstler, wie das riesige Graffiti von Taylor Swift entsteht:

Eras-Tour: Taylor Swift löst Hype in Gelsenkirchen aus

Im Juli hatte Taylor Swift mit ihrer „The Eras Tour“ drei Konzerte in Gelsenkirchen gespielt – und einen absoluten Hype ausgelöst. Im SWR3 Podcast 1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit versuchen Detlef Soost und Tom Beck, sich gegenseitig diesen Monsterhype zu erklären:

Fans können die Sängerin auch in zwei anderen Städten in Deutschland besuchen: In Hamburg und Berlin gibt es Taylor Swift inzwischen als Wachsfigur. Ähnlichkeit? Na ja, irgendwie ...

Aktuell ist die US-Sängerin auch politisch ziemlich aktiv. So ruft sie ihre Fans zum Beispiel dazu auf, wählen zu gehen. Im September hatte sie nach der TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump mit einem Kommentar einen Run auf die Website der US-Regierung ausgelöst.

Am 5. November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Wer macht das Rennen? Kamala Harris von den Demokraten oder der Republikaner Donald Trump? Hier gibts alle wichtigen Infos in unserem Blog zur US-Wahl: