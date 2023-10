Seit Taylor Swift bei einem Football-Spiel von den Kansas City Chiefs gesehen wurde, wird heiß spekuliert, ob sie eine Beziehung mit dem Spieler Travis Kelce führt. Der Vater von Kelce hätte anscheinend nichts gegen Taylor als Schwiegertochter.

Soll ich den neuen Partner oder die neue Partnerin den Eltern vorstellen? In fast jeder Beziehung taucht irgendwann diese Frage auf. Aber was, wenn die Chemie nicht stimmt? Auch Megastars wie Taylor Swift bleiben nicht vor diesen kleinen Unsicherheiten verschont – aber sie kann schon mal aufatmen: Der Vater ihres neuen Freundes Travis Kelce ist total begeistert.

Hier unterhält Taylor Swift sich mit Donna Kelce, der Mutter ihres neuen Freundes. picture-alliance / Reportdienste AP | Ed Zurga

Vor wenigen Wochen wurde Taylor Swift bei einem Footballspiel der Kansas City Chiefs gesehen. Schon damals zeigte sie sich mit den Eltern des Spielers Travis Kelce auf der Tribüne. Vater Ed Kelce verriet später in einem Interview, was er von Taylor Swift hält. Sie sei keine Diva, nicht abgehoben, sehr intelligent und keine verwöhnte Musikerin, beschreibt er seinen Eindruck. Wenn der Sohn einen der größten Popstars des Planeten datet, kann man schon mal kritisch sein. Aber Ed Kelce freut sich einfach, dass sein Sohn eine nette Freundin gefunden hat. An ihn geht das Posting der Woche von SWR3-Redakteur Kristof Kien.

Das Posting der Woche an Ed Kelce von SWR3-Redakteur Kristof Kien 📍 „Lieber Ed Kelce, jetzt sind Sie also auch eine Swiftie. Sie gehören jetzt auch zu den Millionen von Taylor Swift-Fans auf der Welt – wenn auch mit einem etwas anderen Blickwinkel. Ihnen sei sofort aufgefallen, dass Taylor dreckiges Geschirr und leere Flaschen wegräumt habe, haben Sie jetzt in einem Interview erzählt – das war bei Ihrem ersten Treffen mit Taylor vor ein paar Tagen in der VIP-Lounge der Kansas City Chiefs – das ist das Team, für das Ihr Sohn Travis spielt. In der Lounge muss nach dem Spiel ziemliches Chaos geherrscht haben – und Taylor Swift hat einfach mal aufgeräumt. Das hat Ihnen imponiert, lieber Ed Kelce. Sie wirken auf mich wie ein bodenständiger Typ, dem gute Manieren und gutes Benehmen wichtig sind. Sie haben früher in der Stahlindustrie gearbeitet – wenn das Geld nicht für die Weihnachtsgeschenke Ihrer Söhne gereicht hat, haben Sie in einem Süßigkeiten-Laden noch was dazu verdient. Und jetzt ist die Milliarden-Dollar-schwere Pop-Gigantin Taylor Swift auf einmal Ihre potenzielle Schwiegertochter – und die hat Sie schwer beeindruckt. Taylor sei sehr schlau, sehr charmant und so überhaupt gar keine Diva, haben Sie gesagt. Dabei wussten Sie das doch eigentlich schon vor dem ersten Treffen mit ihr, oder? Sie wollten ja rausfinden, mit wem Ihr Sohn Travis da anbandelt, und hatten schon mal ein bisschen recherchiert – viele alte Interviews mit Taylor Swift angeschaut, weil man dadurch ein Gefühl bekommt, wie eine Person ist, sagen Sie. Ein schlauer Move wie ich finde! Lieber Ed Kelce, Sie haben eine gutes Swift-Gefühl – und bei dem ganzen Travis-Kelce-datet-Taylor-Swift-Superstar-Hype sind Sie auch einfach nur ein Vater, der am Ende will, dass sein Sohn glücklich ist und sich darüber freut, dass der eine nette Freundin hat. Alles Gute und viele Grüße

Kristof Kien“

Kussfoto von Taylor Swift und Travis Kelce

Wochenlang wurde über eine mögliche Beziehung von Taylor Swift und Travis Kelce spekuliert, und obwohl weder Taylor noch Travis sich offiziell geäußert haben, scheint die Beziehung nun kein Geheimnis zu sein. Vor wenigen Tagen wurden erste Fotos auf Instagram geteilt, auf denen zu sehen ist, wie Taylor Travis auf die Wange küsst.

Taylor Swift ist ein Phänomen: wahnsinnig erfolgreich und ein Idol für Millionen Fans. Der Hype um den Popstar ist seit Jahren riesig. Hier ein paar Tipps, damit ihr mit Taylor-Swift-Wissen glänzen könnt.

1. Taylor Swift veröffentlicht ihre Alben neu als Taylor’s Version

Insgesamt zehn Studioalben hat Taylor Swift veröffentlicht und davon bereits drei neu aufgenommen. Nach Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version) und Speak Now (Taylor’s Version) ist 1989 (Taylor’s Version) nun der vierte Re-Release in neuer Version. Wie auf allen neu veröffentlichten Versionen ihrer Alben gibt es Songs, die noch nicht veröffentlicht wurden.

Der Grund, für neuen Aufnahmen sind jahrelange Streitigkeiten um Songrechte mit ihrer alten Plattenfirma und dem Musik-Manager Scooter Braun. Da der Streit nicht anders gelöst werden konnte, spielt sie alle Songs komplett neu ein und veröffentlicht die Alben mit dem Zusatz Taylor’s Version neu.

2. Taylor Swift bricht mit Konzertfilm Rekorde

Alles an der Karriere von Sängerin und Superstar Taylor Swift hat Übergröße. Für ihren Konzertfilm The Eras Tour hat sie sich über die Regeln des Geschäfts hinweggesetzt – und in den ersten Tagen 96 Millionen Dollar eingespielt, allein in den USA und Kanada. Rekord für einen Konzertfilm. Damit hat sie es Mitte Oktober auch ins SWR3 Topthema von Anno Wilhelm geschafft:

Topthema vom 16.10.2023 16.10.2023 Ein Film bricht Regeln und Rekorde Dauer 3:47 min Alles an der Karriere von Sängerin und Superstar Taylor Swift hat Übergröße. Für ihren Konzertfilm „The Eras Tour“ hat sie sich über die Regeln des Geschäfts hinweggesetzt – und in den ersten Tagen 96 Millionen Dollar eingespielt, allein in den USA und Kanada. Rekord für einen Konzertfilm.

Sie verkleiden sich auf Konzerten in verschiedenen Taylor-Styles, lösen Erdbeben aus und tauschen Freundschaftsarmbänder: Taylor Swift hat nicht nur Fans, sie hat eine riesige Familie. Ein mega Trend unter Swifties ist es, auf Konzerten die sogenannten „friendship bracelets“ mit Buchstabenfolgen zu tauschen. Es handelt sich dabei um Anfangsbuchstaben von Sätzen, die Taylor Swift mal gesagt hat, oder um Songzeilen. Habt ihr Tickets für eines der Deutschlandkonzert 2024 bekommen? Wenn ihr beispielsweise ein Freundschaftsarmband mit den Buchstaben IMHITPIM geschenkt bekommt, lautet die Übersetzung „It's me, hi, I'm the problem, it's me“ – natürlich bekannt aus den Lyrics des Songs Anti-Hero.