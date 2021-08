Die 30-jährige Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin, Choreografin (...) ist jetzt Teil der Kulturgeschichte – als erste schwarze Frau mit dieser Auszeichnung.

„Kneift mich!!!“, schreibt Teyana Taylor ungläubig auf Instagram. „Von Maxim Hot 100 als Sexiest Woman Alive benannt zu werden und das in der Haut, in der ich buchstäblich stecke. WOW...“ – denn Taylors Hautfarbe ist schwarz.

Fotograf zu Teyana Taylor: „Ich will, dass du so bleibst“

Als Unternehmerin und zweifache Mutter laufe sie normalerweise eher in Jogginhosen herum und habe gar keine Zeit, sexy zu sein, schreibt die 30-Jährige weiter.

Vor dem Shooting mit Fotograf Gilles Bensimon habe sie ihre Tochter zur Schule gebracht und sei dann in Sportklamotten und Beanie gekommen. Sie wollte sich dann zurecht machen, aber Bensimon habe sie genauso gewollt, wie sie vor ihm gestanden habe: „Lass uns loslegen, ich will dass du so bleibst“, habe er gesagt.

Teyana Taylor ist im New Yorker Stadteil Harlem aufgewachsen. Ihre Eltern kommen aus Trinidad und haben afrikanische Wurzeln. Schon 2006 – da war sie 15 – choreografierte sie das Musikvideo zu Beyoncés Single Ring the Alarm. Später wurde sie als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin bekannt.