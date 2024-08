Teilen

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Viele Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, kennen das: Vermeintlich lieb gemeinte Kommentare zur freiwilligen Kinderlosigkeit sind in Wahrheit häufig übergriffig und verletzend für die Betroffenen. Im SWR3 Podcast „1 plus 1“ erzählt Verona Pooth von einem früheren Ratschlag an eine Freundin – den sie so heute nicht mehr geben würde.