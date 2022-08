Für Glitzer, Glamour und große Namen muss man nicht immer ins Ausland schauen! Viele Stars sind in SWR3Land geboren – vielleicht in eurer Nachbarschaft? Klickt euch hier durch!

Promis direkt in der Nachbarschaft?

„ Na klar, mit dem bin ich doch früher zur Schule gegangen! “ – Ist das bei euch so? In ganz SWR3Land gibt es Menschen, in deren Nachbarschaft Promis geboren und aufgewachsen sind – manchmal sogar, ohne dass sie es wissen! In einer Karte haben wir einige Stars und Sternchen zusammengestellt. Vielleicht ist ja auch in eurer Region ein Überraschungspromi dabei? Klickt euch einfach durch die Karte!

Wir brauchen eure Unterstützung!

SWR3Land, das seid vor allem ihr: die SWR3-Hörerinnen und Hörer! Deshalb sind wir auf eure Geschichten gespannt. Wer ist bei euch in der Nachbarschaft aufgewachsen? Habt ihr Anekdoten, an die ihr noch immer gerne zurückdenkt oder wisst einfach von einem gebürtigen SWR3Land-Promi? Schreibt es uns in die Kommentare und helft, die Karte zu füllen!

Fußballer aus Baden-Württemberg

Kann es sein, dass wir hier in einem Fußball-Nest leben? Diesen Eindruck kann man zumindest bekommen, wenn man die Liste der Fußballer liest, die in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geboren sind. Darunter sind gleich zwei erfolgreiche frühere Nationaltrainer!

Fußballtrainer aus Baden-Württemberg

Seit drei Amtszeiten ist die deutsche Herren-Fußballnationalmannschaft in baden-württembergischer Hand: Jürgen Klinsmann ist in Göppingen geboren. Angefangen hat seine Karriere beim VfB Stuttgart (Sorry an die Bayern-Fans, viele Schwabenherzen schlagen gerade höher!). Nebenher hat er übrigens eine Ausbildung in der Bäckerei seiner Eltern gemacht – die war im Stuttgarter Stadtteil Botnang. Ein echter „ Studdgarder “ also!

Nach ihm übernahm Joachim (alias Jogi) Löw die Nationalelf. Er kommt aus dem südlichsten Eck des Bundeslandes: aus Schönau. Die Stadt liegt im Landkreis Lörrach und ist gerade einmal eine Autostunde von Basel entfernt. Getoppt werden kann das nur noch von Freiburg-Trainer Christian Streich: Aus seinem Geburtsort Weil am Rhein schafft man es sogar zu Fuß in einer Stunde nach Basel!

Auch der aktuelle Bundestrainer Hansi Flick ist gebürtiger SWR3Länder: Er wurde in Heidelberg geboren. In der selben Stadt wie übrigens auch Königin Silvia von Schweden – damals noch als Silvia Sommerlath. Ob sich die beiden in Heidelberg mal über den Weg gelaufen sind, wissen wir aber nicht.

Die Stars von nebenan: Musiker quasi zum Anfassen

Hat jemand von euch in Winnweiler Abi gemacht oder in Mainz Rechtswissenschaften studiert? Dann könnte euch Mark Forster über den Weg gelaufen sein! Ihr kennt ihn dann aber vielleicht noch unter seinem eigentlichen Namen Mark Ćwiertnia.

Oder ihr wart mal in der Karlsruher Innenstadt und habt da einen jungen Kerl auf der Straße Musik machen gehört? Das könnte Max Giesinger gewesen sein. Es kann aber auch gut sein, dass ihr ihn dort verpasst habt – er hat seinen Standort dann nämlich nach Baden-Baden verlegt, denn dort saß das Geld wohl ein bisschen lockerer in den Taschen. Geboren ist er südlich von Karlsruhe, in Waldbronn.