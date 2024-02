Was steckt hinter dem umstrittenen Artikel 13?

Artikel 13 der neuen Copyright-Richtlinie nimmt alle kommerziellen Onlineplattformen (sogenannte „Online Content Sharing Service Provider“) in die Pflicht, die im Jahr mehr als zehn Millionen Euro Umsatz machen, mehr als fünf Millionen Besucher im Monat haben und schon länger als drei Jahre existieren – also Plattformen wie YouTube, Facebook und Google. Sie sollen in Zukunft dafür haftbar gemacht werden, wenn sie Inhalte verbreiten, bei denen die Urheberrechte nicht geklärt sind.

Artikel 13 am Beispiel von YouTube

Im Klartext heißt das, dass YouTube dann haften müsste, wenn YouTuber Videos hochladen, in denen Inhalte vorkommen, von denen sie nicht der Urheber sind oder nicht die Erlaubnis der Urheber haben. Also jedes Foto, Gemälde oder Poster an der Wand, das zu sehen ist, müsste urheberrechtlich geklärt sein.

Welche Folgen hat Artikel 13 für mich?

Wenn ich selbst was hochlade – zum Beispiel auf Facebook ein Party-Video –, wo im Hintergrund Musik läuft, müsste Facebook sagen: Stopp, dieser Inhalt kann so nicht hochgeladen werden, weil er urheberrechtlich geschütztes Material beinhaltet. Und ich müsste dann beweisen, dass ich die Rechte für die Musik geklärt habe. Das machen YouTube, Facebook und andere schon ab und an mit sogenannten Upload-Filtern.