Seit Jahren gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen Sänger R. Kelly. Jetzt haben Geschworene den Musiker für schuldig befunden. Ihm droht eine lange Strafe.

In einem Prozess um sexuellen Missbrauch wurde R.Kelly in allen neun Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Jury – sieben Männer und fünf Frauen – hatte zuvor mehrere Stunden beraten.

Welche Strafe bekommt R. Kelly?

Welche Strafe der US-Musiker bekommt, ist noch unklar. Das Strafmaß gegen den 54-Jährigen soll erst am 4. Mai verkündet werden. Kelly – der mit „I Believe I Can Fly“ bekannt wurde – droht eine Haftstrafe von zehn Jahren bis lebenslang. Er sitzt bereits seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis.

Missbrauchsprozess gegen R. Kelly

Dem Sänger wird vorgeworfen, jahrzehntelang Frauen, Mädchen und Jungen missbraucht und ausgebeutet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte Kelly sich dafür ein Netzwerk von Helfern aufgebaut. Der 54-Jährige selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Vor Gericht stellte sein Anwalt Deveraux Cannick ihn als „Sexsymbol“ dar, das ganz einfach ein „Playboy-Leben“ geführt habe.

Dieses Urteil brandmarkt R. Kelly für immer als Raubtier, das seinen Ruhm und seinen Reichtum genutzt hat, um junge, verletzliche und stimmlose Menschen für seine eigene sexuelle Befriedigung auszubeuten

Der Prozess fand in New York statt und hat rund sechs Wochen gedauert. Mehrere ehemalige Mitarbeiter hatten währenddessen ausgesagt. Außerdem lieferte der Sänger viele Beweisstücke selbst, da er Briefe seiner Opfer sammelte oder Videos gemacht hatte.

Nach Weinstein und Cosby: Ein weiterer #MeToo-Prozess

Der Fall R. Kelly zählt neben den Fällen von Filmproduzent Harvey Weinstein und Komiker Bill Cosby zur juristischen Aufarbeitung der #MeToo-Ära. Wegen der Corona-Pandemie war der eigentlich für Mai 2020 geplante Prozess mehrfach verschoben worden. #MeToo-Begründerin Tarana Burke twitterte gleich nach der Verkündung des Urteils ein kurzes Video von einer tanzenden Frau mit dem Untertitel „Kannst du einen völlig neuen Tag fühlen?“.