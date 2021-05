auf Facebook teilen

Jeder Mensch ist „frei und gleich an Würde und Rechten geboren", so steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Leider sieht die Realität unserer Gesellschaft viel zu oft anders aus, Rassismus findet immer noch einen Platz in ihr.