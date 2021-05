SWR3-Report: Rassismus im Alltag – einschalten!

Am 12. Mai sprechen wir bei SWR3 auch im Radio den ganzen Tag über das Thema Rassismus. Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen, Expertinnen und Experten geben Tipps, was wir für einen toleranteren und respektvolleren Umgang tun können. Und natürlich interessiert uns deine Meinung! Schreibe uns ins Studiofeedback, was du davon hältst und welche Erfahrungen du schon gemacht hast.