So sieht sie aus, unsere deutsche Karnevalskultur. Und das seit vielen Jahren & Jahrzehnten. Tanzshows nennen die Vereine ihre Shows. Was sich dort hinter verschlossenen Türen abspielt ist eine der primitivsten Formen den Rassismus zu unterstützen. Kulturen und Hautfarben sind weder Lachnummern noch Kostüme! Bis heute, werde ich angehalten und mir wird gesagt, wie gut ich doch deutsch spreche. Wacht auf! Wir sind seit dem 18. Jahrhundert in Deutschland. Die Kostüme von Widmann die @otto_de in ihrem Shop vertreibt sind absolut unterirdisch, die Wortwahl ebenso. So wird eine Kultur als lächerliches Kostüm dargestellt und als Zitat: „BUSCHMANN: Afrikaner-Kostüm als Overall in dunkelbraun, dazu Leoparden Slip und Riesenpenis - hängend“ betitelt. Ich muss mir bis heute immer wieder anhören wie laut, primitiv, exotisch und wild wir seien.. das einzig wirklich primitive hier, sind die Menschen die ohne schlechtes Gewissen in jeglicher Form diese schreckliche ‚Tradition‘ beibehalten, sie weiterhin unterstützen und sich am Leid Anderer auch noch finanziell bereichern. Worum es hier geht ist schlicht und einfach Rassismus und kann nicht mit Bauchtanzkostümen oder Filmen verglichen werden. Hier wird sich nicht über eine fiktive Filmfigur lustig gemacht, oder sich als glitzernde, strahlende Tänzerin verkleidet. Mit diesen Kostümen wird Rassismus gelebt und gefördert. Als Kind war ich natürlich selbst beim Karneval in Köln. Dort diese Kostüme zu sehen war für mich sehr traumarisierend. Dadurch habe ich mich schon als Kind als hässlich und minderwertiger gesehen. Blackfacing hat eine Herkunft! @otto_de hat sich per Mail bei meinem Management gemeldet und ich werde mit Ihnen ins Gespräch gehen. Die Zusammenarbeit mit Widmann muss sofort beendet werden.