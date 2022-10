Von Nachtklettern über Grusel-Comedy bis hin zum Voodoo-Museum: SWR3Land hat im Herbst einiges zu bieten. Alle Veranstaltungen könnt ihr hier nachlesen!

Seid ihr Team Grusel-Action oder eher Team Kürbis-Kulinarik? Wir haben für alle was. Zur schrecklich-schönsten Jahreszeit gibt's viele tolle Events in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und drumherum. Von mörderischen Krimi-Parties im Museum über eine einzigartige Nachtwanderung in schwindelerregender Höhe bis zur weltgrößten Kürbisausstellungen und den schaurigsten Grusel-Parties. Hier sind unsere Herbst- und Halloween-Tipps für euch, eure Freunde und die Familie.



Wer den Schwarzwald mal von einer anderen Seite erleben möchte, die vielleicht beste Grusel-Party überhaupt sucht oder seine Kürbis-Schnitz-Skills verbessern will, wird hier auf jeden Fall fündig.

Kürbiswelten in Ludwigsburg

Die weltgrößte Kürbisausstellung in Ludwigsburg hat über 100.000 Kürbisse in allen Farben und Formen. Daraus haben verschiedene Künstler riesige Figuren unter anderem aus dem Dschungelbuch gebaut. Neben Mogli und Balu trefft ihr da auf Pandas, einen Frosch, einen Papagei und einen wunderschönen Schmetterling – alles aus unzähligen bunten Kürbissen! Und etwas zum Anbeißen gibt's auch: Suppen, Reispfannen, Pommes, Spätzle, Spaghetti, Waffeln, Secco oder Schorle. Seht, staunt und schlemmt.

Wo? Blühendes Barock, 71640 Ludwigsburg Wann? bis 04.12.2022, täglich 9-18 Uhr Wieviel? Erwachsene: 10 Euro

Kinder, Schüler und Studenten: 4,80 Euro Mehr Infos? Link zum Event

SWR3 Halloween-Party im Europapark in Rust

Die SWR3 Halloween-Party im Europa-Park ist legendär. Auch in diesem Jahr feiern wir mit euch – die SWR3-DJs und Live-Acts peitschen euch in verschiedenen Locations ordentlich ein! Von Schlager bis Rock ist alles dabei. Und selbstverständlich sind auch alle Attraktionen für euch bis spät in den Abend geöffnet und drehen Extra-Runden. Schlüpft in eure Kostüme und sichert euch jetzt Tickets für die größte Halloween-Party Deutschlands!

Wo? Europa-Park, 77977 Rust Wann? 31.10.2022, ab 18 Uhr Wieviel? Park & Party-Ticket ab 65,50 Euro

Party-Ticket ab 28,50 Euro Mehr Infos? Link zum Event

Pilzwanderung in Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart

IMAGO Hofer

Bei dieser Wanderung geht's drei bis vier Stunden an der Seite von einem Pilz-Experten durch den Wald. Welche Pilze sind essbar? Welche schmecken am besten? Woran erkennt ihr sie? Und wo sind sie zu finden? Das alles werdet ihr spätestens nach dieser Tour wissen und hoffentlich auch gleich schon mit einem vollen Korb nach Hause kommen. Besonders anfänger- und familienfreundlich.

Wo? Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart Wann? 2-4 Mal im Monat, Termine können über die Website gebucht werden Wieviel? 44 Euro pro Person, Kinder bis 6 Jahre sind kostenlos Mehr Infos? Link zum Event

In Rheinland-Pfalz wird im Herbst gebastelt, gewandert und gelacht! Und gefeiert, und geklettert..... Und das rund um die Uhr! Langweilig wird es also schonmal nicht. Hier gibt's unsere Empfehlungen:

Den Herbst basteln in Landau in der Pfalz

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Frank May | Frank May

Ruhe, Entspannung und Kreativität – also das komplette Gegenteil zu den nervenaufreibenden Horror-Parties ist der Bastelnachmittag in „Tante Emmas Wohnzimmer“ in Landau in der Pfalz. Malt, schneidet und klebt alles, was euch der Herbst so Tolles schenkt – bunte Blätter, Kastanien oder Kürbisse. Eingeladen sind alle Kinder ab 8 Jahre. Bastelmaterial wird gestellt.

Wo? Tante Emmas Wohnzimmer, Arzheimer Hauptstraße 40, 76829 Landau in der Pfalz Wann? 26.10.2022, 15 Uhr Wieviel? 10 Euro Mehr Infos? Link zum Event

Nachtklettern in Kandel

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Andreas Arnold/dpa | Andreas Arnold

Ein Kletterpark, natürlich mitten im Wald und das bei dunkelster Nacht. Ausgerüstet mit Stirnlampe und Klettergurt hängt ihr in den Bäumen und meistert verschiedene Parcours. Wenn ihr dabei noch lustig aussehen wollt, könnt ihr euch auch in euer Halloween-Kostüm schmeißen. Die Bäume um euch herum sind in mystisch-bunte Lichter getaucht. Die wohl einzige Halloween-Party mit eingebautem Muskelkater.

Wo? AbenteuerPark Kandel, 76870 Kandel Wann? 31.10.2022, ab 19:30 Uhr Wieviel? Erwachsene: 28 Euro

Jugendliche ab 14 Jahren/Studenten: 25 Euro

Kinder zwischen 7 und 13 Jahren: 23 Euro Mehr Infos? Link zum Event

Werwölfe und Grusel-Comedy im Eifelpark in Gondorf

IMAGO Imagebroker

Hier geht die ganze Familie mit. Lasst euch richtig schön erschrecken beim Familien-Halloween im Eifelpark. Neben den normalen Attraktionen stehen eine Werwolf-Show, Grusel-Comedy, Spuk-Puppen-Theater, Kürbis-Schnitzen und Kinderschminken an und an den Wochenenden treiben im ganzen Park Hexen ihr Unwesen.

Wo? Eifelpark, 54647 Gondorf Wann? täglich 10-17 Uhr, am 21.10. & 22.10. und 28.10. & 29.10. ist der Park bis 22 Uhr geöffnet Wieviel? Erwachsene & Kinder ab 105cm: 29,90 Euro

Kinder unter 105cm: Eintritt frei Mehr Infos? Link zum Event

Geierlay-Nachtwanderung in Mörsdorf

dpa Bildfunk Thomas Frey

Die Halloween-Wanderung über die zweitlängste Hängeseilbrücke Deutschlands startet genau dann, wenn es im Wald von Natur aus schon gruselig wird – in der Abenddämmerung. Nach der ersten Überquerung der Geierlay geht die Tour auf schmalen Pfaden durch den dunklen Wald auf dem Masdascher Burgherrenweg, bevor es über Sosberg ein zweites Mal zur Brücke geht, die ihr dann bei völliger Dunkelheit überquert. Dauer: etwa 4 Stunden, stramme Waden von Vorteil, Höhenangst bitte zuhause lassen.

Wo? Besucherzentrum Geierlay, Kastellauner Str. 23, 56290 Mörsdorf Wann? 31.10.2022, 17 Uhr Wieviel? Erwachsene: 18 Euro

Kinder: 9 Euro Mehr Infos? Link zum Event

Grusel-Party auf Burg Satzvey

Auf Burgen lässt es sich zu Halloween ja schon ganz automatisch am besten gruseln. Damit niemand unerschrocken bleibt, ist auf Burg Satzvey alles in mystisches Licht gehüllt, ein stummer Fährmann begrüßt euch vom vernebelten Burgsee und auf dem gesamten Gelände sind Erschrecker unterwegs, die keinen Ruhepuls zulassen werden. Kauft schaurige Horror-Waren bei den „geisterhaften Händlern", verlauft euch im „Labyrinth des Schreckens“ und tanzt die bösen Geister weg auf der DJ-Party ab 21 Uhr.

Wo? Burg Satzvey, 53894 Mechernich-Satzvey Wann? 29.10.2022, ab 18 Uhr

31.10.2022, ab 18 Uhr Wieviel? 29.10.2022:

Erwachsene 20 Euro

Schüler/Studenten 17 Euro

Kinder 12 Euro



31.10.2022:

Erwachsene 27 Euro

Schüler/Studenten 20 Euro

Kinder 12 Euro Mehr Infos? Link zum Event

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Fällt euch eine bessere Halloween-Location ein als eine echte Burg, die auch noch Frankenstein heißt? Auf der legendären Party in und um die alte Burgruine wisst ihr nie, welcher Schock euch hinter der nächsten verfallenen Mauer oder in den dunklen Gruften erwartet. Diesen Thrill muss man wirklich wollen.

Wo? Burg Frankenstein, 64367 Mühltal Wann? 21.10.2022 - 23.10.2022

28.10.2022 - 01.11.2022

04.11.2022 - 06.11.2022



jeweils ab 20 Uhr, für Kinder ab 14 Uhr Wieviel? Erwachsene: ab 33 Euro

Kinder: ab 20 Euro Mehr Infos? Link zum Event

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | /Ncy

Wer ist der Mörder? Es wird euer Job sein, das herauszufinden, während ihr gleichzeitig selbst Teil des Krimis seid. In einer Mischung aus Impro-Theater und Krimi-Abenteuer versucht ihr in einer Gruppe mit anderen Spielern, ein spannendes Mord-Rätsel zu lösen – und das nachts in einem der gruseligsten Locations, die es gibt: im Voodoo-Museum. Bonus-Herausforderung: Das Ganze spielt in Frankreich, gespielt wird also auf Französisch.