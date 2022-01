Hybridfleisch: Was bringt der Fleisch-Gemüsemix?

Weniger Fleisch essen – aber nicht ganz darauf verzichten. Hybridfleisch will genau das. In Wiener Würstchen ist dann zum Beispiel Fleisch, gemischt mit Möhren. Bringt das was?