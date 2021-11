Für Karlsruher sind die jährlichen Schlosslichtspiele im Sommer schon Kult – diesen Sommer ist wegen der Coronavirus-Pandemie aber einiges anders. Statt Freilichterlebnis gibt es das Spektakel jetzt digital für zu Hause.

Bunte Bilder, die sich in immer neue Formen transformieren und das alles auf dem Karlsruher Schloss als Leinwand – so liefen die Schlosslichtspiele in den letzten Jahren ab.

Beeindruckende Bilder gibt es in der Show "Walls of Perception" des Künstlerkollektivs @xenorama.studio zu sehen. Einfach wahrnehmen und genießen! ❤❤❤ ⏰ Spielzeiten: 11. bis 12. September: 👉 21:25 Uhr 13. bis 15. September: 👉 20:55 Uhr

Schlosslichtspiele 2020 werden digital

Bunte Transformationen wird es auch in diesem Jahr geben, bloß die Zuschauer werden nicht auf der Wiese vor dem Schloss sitzen, sondern zu Hause. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatten die Veranstalter nämlich angekündigt, vom 5. August bis zum 13. September eine digitale Version der Schlosslichtspiele anzubieten. Die Show läuft an jedem Abend ab 20:15 Uhr. Hier geht es zum Livestream.

Generalprobe läuft... 🖥📲🎥 Ab morgen bis zum 13. September gibt es die digitale Edition der SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe täglich ab 20:15 Uhr im Live Stream unter www.schlosslichtspiele.info zu sehen.

Zuvor hatte es bereits ein Ausweichprogramm von den Organisatoren des Karlsruher Festivals DAS FEST gegeben.

„Digitale Schlosslichtspiele sind Weltpremiere“

Nach fünf Jahren mit insgesamt 1,7 Millionen Besuchern auf dem Schlossplatz sei diese Veränderung eine Weltpremiere, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) am Mittwoch. Damit werde der Charakter der Schlosslichtspiele gewahrt, zu denen man am Abend nach Karlsruhe gehe.

Und es gibt sogar noch einen Bonus: Die Zuschauer können am Bildschirm verschiedene Perspektiven einnehmen. Sahen Zuschauer die Show also sonst immer nur von dem Platz, an dem sie vor dem Schloss saßen, können sie nun mit einem Klick den Blickwinkel wechseln.

2021 sollen die Schlosslichtspiele – Stand jetzt – aber wieder in der gewohnten Form mit Projektion und Zuschauern präsentiert werden. Dann auch mit Open Air Feeling.