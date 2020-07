Du willst in diesem Jahr Urlaub in Deutschland machen? Wir nehmen dich mit dem Elchbus mit zu den schönsten Hotspots in SWR3Land – täglich von 13 bis 16 Uhr im Radio und im Netz!

Es geht los! Erste Station mit dem Elchbus: Echternacherbrück. Das liegt in Rheinland-Pfalz, direkt an der Grenze zu Luxemburg. Das Robert-Koch-Institut hat Luxemburg zum Risikogebiet erklärt – also zu einem Ort, an dem ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Wie geht es den Menschen in den Grenzstädten nach der Corona-Trennung? Wir sprechen heute live im Radio mit Oberbürgermeister Gerhard Krämer: Was macht die Risikoeinschätzung von Luxemburg mit der Region? Außerdem schauen wir uns gemeinsam an, wie Campen an der Grenze gerade ist – kann hier Urlaub gemacht werden? Gibt es viele Einschränkungen?

Seid mit uns dabei und erfahrt in unserer Instagram-Story, welchen Camping-Tipp SWR3-Moderator Sebastian Müller für euch hat.

Wanderurlaub Südeifel 2019: Echternacherbrück nach Bollendorf #bollendorf #echternacherbrück #felsen #bäume #wälder #trees #forest #fernsicht #landschaftsfotografie #landscape #rocks #liboriuskapelle #schlossweilerbach #hütteweilerbach #falkenlay #schweineställe #hiking #wanderlust #wandern #wandernmachtglücklich #wandernrheinlandpfalz #teufelsloch #bollendorfpont #mutterbuche #baumgiganten #ilovetrees #camping soundso_sandra, Instagram , 15.7.2020, 11:51 Uhr

Echternacherbrück = Europa

Echternacherbrück – quasi Europa in a nutshell. Eine Brücke verbindet zwei Orte, Echternacherbrück, Deutschland, und Echternach, Luxemburg. Wirkt aber wie „alles eins“. Schlimm war es für die Menschen hier, als Deutschland vor einigen Wochen zeitweise die Grenzen dicht machte. Die Stimmungslage war damals so wie der Name des Flusses, der durch Echternacherbrück fließt: Die SAUER.

Camping an der Grenze zum Risikogebiet

Das klingt erst mal heftig, aber es stimmt: Wir sind hier auf dem Campingplatz in Echternacherbrück, noch Deutschland, aber nur kurz über die Brücke und ZACK ist man in Luxemburg, laut RKI Risikogebiet. Auf beiden Seiten der Grenze gibt es Campingplätze. SWR3-Reporter Jakob Reifenberger mit sehr unterschiedlichen Eindrücken vom Camping aus zwei Ländern.

Diverses 27.7.2020 Sommerradio-Tour: Camping im/am Risikogebiet Dauer 1:31 min

Was macht man in Echternacherbrück?

Neben Campingurlaub? Fahrrad fahren, wandern, im Fluss baden oder durch die Altstadt von Echternach schlendern. Und wer dabei aufs Handy guckt, merkt dann doch einen riesigen Unterschied zwischen Deutschland und Luxemburg.

Internet: Deutschland VS Luxemburg

Deutsches Netz hier an der Grenze: E. Luxemburgisches: LTE. Gut, dass es in der EU die krassen Roaming-Gebühren von früher nicht mehr gibt. Tschüss, deutsches Netz!

Wofür ist die Gegend bekannt?

Für eine ungewöhnliche Art, sich fortzubewegen: Die Echternacher Springprozession. Nach Pfingsten gibt’s in Echternach – normalerweise – immer eine Prozession mit tausenden Pilgern. Die bewegen sich durch die Stadt, indem sie immer von einem Bein aufs andere hüpfen. Links, rechts, links, rechts. Momentan laufen die Leute hier aber ganz normal.

Wir senden von der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Die Region um Koblenz hat aber noch mehr zu bieten: Auf Instagram wird zum Beispiel die Burg Eltz gefeiert, Touri-Attraktionen sind aber auch die Hängeseilbrücke Geierlay und die Koblenzer Seilbahn: Wir nehmen dich mit – im Radio und auf Instagram!

Geierlay: Mit Abstand über den Abgrund

Die Hängeseilbrücke ist Teil eines Wanderwegs. Sie ist 100 Meter über dem Abgrund, 360 Meter lang und befindet sich zwischen den beiden Gemeinden Mörsdorf und Sosberg. Wer die Brücke überqueren will, der sollte die Corona-Einbahnregeln im Blick haben: In jeder geraden Stunde kann die Brücke Richtung Mörsdorf begangen werden, in jeder ungeraden in Richtung Sosberg. Der Grund: Nur so können die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden. Der Blick lohnt sich aber auf jeden Fall:

Burg Eltz: Märchenschloss für Influencer

Das SWR3 Sommerradio macht auch Halt an einem Instagram-Hotspot in Rheinland-Pfalz: Der Burg Eltz. Früher einfach nur eine Burg – heute ein Pilgerort für alle, die schicke Fotos vor einem Märchenschloss machen wollen. Sie ist von Koblenz aus eine knappe Stunde mit dem Auto entfernt. SWR3 Reporter Jakob Reifenberger hat bei Burgherrin und Burgherr nachgefragt, wie viel sie von dem Insta-Hype mitbekommen:

Diverses 27.7.2020 Burg Eltz: Die Insta-Festung Dauer 1:41 min

Burg Eltz öffnet ihre Tore am Montag, den 18. Mai 2020. #burgeltz #eltzcastle #offen #mai #maifeld #wierschem burg_eltz, Instagram , 15.5.2020, 15:29 Uhr

Hochzeitsanträge, Poser-Bilder und nostalgisch in die Ferne schauen – wer #burgeltz bei Instagram eingibt, der findet so ziemlich alles. Was die Menschen auf Instagram können, das kann der SWR3-Elch schon lange: #burgelch!

SWR Jakob Reifenberger

Ein Städte-Trip in Zeiten von Corona – macht das Spaß? Wir finden es heraus!

Oppenheim ohne Weinfeste – geht das? Wir sehen uns mit dir in der Weinregion um! Außerdem gehen wir auf eine etwas andere Entdeckungstour – nämlich ins Labyrinth unter der Stadt.

Tauch ein in die Welt des Mittelalters, tauch ein in 1000 Jahre Geschichte: Für unsere Führungen im Kellerlabyrinth morgen um 11:30, 13:30, 14:30 und 15:45 Uhr haben wir noch Plätze frei! Einfach anrufen und reservieren. #kellerlabyrinth #keller #unterwelt #labyrinth #mittelalter #geschichte #abenteuer #sightseeing #oppenheim #rhein #historisch #rundgang #erlebnis #tourist kellerlabyrinth, Instagram , 7.3.2020, 11:32 Uhr

Der Elchbus fährt weiter nach Baden-Württemberg – an den Titisee! Wir schauen, was es hier im Sommer zu erleben gibt!

Auf ans nächste Gewässer – dieses Mal etwas größer: Der Bodensee. Campen in Zeiten von Corona – geht das? Wir probieren es aus!