Am langen Pfingst-Wochenende könnte es die erste Reisewelle des Jahres geben. In vier Bundesländern starten die Ferien und viele wollen das für einen kurzen Urlaub nutzen.

Viele Corona-Beschränkungen werden gelockert. Geöffnete Biergärten und Außenbereiche von Restaurants oder auch verschiedene Stadtrundfahrten sind wieder möglich. Deswegen geht der ADAC davon aus, dass es sich auf diversen Strecken staut. Nicht so wie vor der Pandemie aber doch nennenswert.

Auch im Großraum Stuttgart (A8/A81), auf der A5, der A6 zwischen den Kreuzen Walldorf und Weinsberg, auf der A7 zwischen den Kreuzen Ulm und Feuchtwangen/Crailsheim sowie auf der A8 zwischen Merklingen und Ulm.

LKW dürfen derzeit auch am Feiertag fahren

Außerdem müssen Autofahrer auch an Feiertagen mit Schwerverkehr rechnen, denn das Lastwagenfahrverbot an Sonn- und Feiertagen ist nach wie vor ausgesetzt.

Besonders viel wird wohl rund um Hamburg, Berlin, Köln und München los sein, sowie auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee. Aber auch auf den Autobahnen Richtung Süden, Richtung Schweiz und Österreich rechnet der ADAC mit Staus.

Unbeschwertes Reisen im Sommer durch neues EU-Impfzertifikat?

Hauptreisezeit: Samstagvormittag und Pfingstmontag

Die stärksten Reisezeiten sind voraussichtlich am Freitagabend, Samstagvormittag aber auch am Montag, wenn im Großteil Deutschlands die freien Tage enden. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland starten dann die Pfingstferien. So treffen Ausflügler auf Rückreisende.

Wichtig für alle Reisenden: Einfach vor Abfahrt nochmal die geltenden Corona-Regeln und -Beschränkungen am Reiseziel und auf dem Weg dorthin checken.

Italien, Österreich, Griechenland und Co. lockern ihre Corona-Regeln

Baustellen erhöhen die Staugefahr

Dazu kommt Staugefahr durch mehr als 800 Dauerbaustellen auf den Autobahnen. Zusätzlich sind voraussichtlich viele Ausflügler unterwegs. Die könnten für Staus auf den Nebenstrecken und Ausfallstraßen in den Naherholungs- und Ausflugsgebieten sorgen. Wie rund um Burgen, Seen oder beliebte Wanderstrecken.

Die Bahn rechnet mit vollen Zügen

Auch die Bahn rechnet mit volleren Zügen als zu Ostern: Vor allem auf den Langstrecken. Deshalb will sie auf stark nachgefragten Verbindungen zusätzliche Züge einsetzen.

Auf diesen Strecken droht laut ADAC Stau an Pfingsten

A 1 Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

A 3 Würzburg – Nürnberg – Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 8 Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Nürnberg – München

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Was wir verdrängt hatten:

Im Jahresdurchschnitt gab es vor der Pandemie auf den Autobahnen von Freitag bis Montag knapp 3.600 Staus mit einer Gesamtlänge von gut 5.700 Kilometern. Im Jahr vor der Pandemie, also 2019, zählte der ADAC mit 11.600 Kilometern sogar noch deutlich höhere Stauzahlen.