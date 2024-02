Beispiel Türkeiurlaub

Was bringt eine Reiserücktrittsversicherung?

Im vergangenen Sommer hat die Bundesregierung die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Derzeit entspannt sich die Lage etwas, die Reisebuchungen steigen wieder an, berichten Reiseveranstalter. Wenn es in der Türkei aber wieder kracht, es Unruhen gibt oder einen Terroranschlag, dann bringt die Standard-Reiserücktrittsversicherung überhaupt nichts. Die greift in diesem Fall nicht.

Einzige Ausnahme, falls die Versicherungsbedienungen das vorsehen: Wenn man per Attest eines Psychiaters nachweisen kann, dass man extreme Angst vor dem Urlaub hat, weil sich am Zielort zum Beispiel ein Terroranschlag ereignet hat und das zu gesundheitlichen Problemen führt.

Ansonsten gilt für alle Pauschalreisenden – egal ob versichert oder nicht: Wenn das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung ausspricht, dann kann man kostenlos stornieren bzw. der Reiseveranstalter kann auch eine gleichwertige Reise in ein anderes sicheres Zielgebiet anbieten. Allerdings: Für die Türkei gibt es bislang keine Reisewarnung. Da gibt es nur sogenannte verschärfte Reisehinweise. Und das hat mit Blick auf Reiserücktritt/Stornierung keine Bedeutung.