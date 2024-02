bei Facebook posten

14.567 – so viele Folgen hast du schon von den Simpsons gesehen? Dann wirds Zeit für was Neues! Schau Rick and Morty – eine Mischung aus Zurück in die Zukunft, den Simpsons und South Park. Eine skurrile, versaute und schlaue Zeichentrick-Serie für Erwachsene, die weltweit schon Millionen von Fans hat. Eine davon ist Sabrina Kemmer.