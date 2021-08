Runder Geburtstag: Will Smith ist 50

Er war der Prinz von Bel Air, ein Man in Black und spielte Boxer Muhammad Ali. Will Smith ist einer der reichsten Hollywoodschauspieler, er ist seit 20 Jahren verheiratet, hat sehr erfolgreiche Kinder. Schaut ihn euch an!