Für die einen ist es die Briefmarkensammlung, für die anderen die Turnschuh- oder doch vielleicht die Whiskeysammlung? Doch wie sammelt man am besten? Und wann sollte ich mich von meiner Sammlung trennen?

Jagen und sammeln liegt in der Natur des Menschen. Doch was treibt uns an zu sammeln?

Das ist bei Männern und Frauen oft unterschiedlich: Männer sammeln oft des Sammelns wegen, um dann von anderen Männern bewundert zu werden und den Wert zu steigern. Frauen hingegen horten eher Dinge, die sie auch selbst nutzen wollen, wie zum Beispiel Schuhe oder Handtaschen.

Wie sammelt man am besten?

Es kommt natürlich erstmal darauf: Warum sammele ich? Aus Leidenschaft zu den Stücken selbst oder um es zur Schau zu stellen und später wieder zu verkaufen? Falls ich verkaufen will, ist der Zustand natürlich entscheidend. Im besten Fall ist die Ware noch originalverpackt und im sogenannten „Mint“-Zustand, das heißt, dass die Sachen noch nahezu neu sind. Außerdem sollten die Dinge natürlich möglichst so gelagert werden, dass sie keine Schäden nehmen, also besser nicht im feuchten Keller. Dann lassen sie auch Jahre später das Herz jedes Sammlers höher schlagen.

Was ist deine Sammlung noch wert?

Früher gab es für viele Sammlerobjekte wie Vinylplatten oder Überraschungseier-Figuren spezielle Bücher, die jährlich über die Marktwerte informierten. Heute checkt man die Marktwerte minutengenau im Internet entweder bei Ebay oder Spezialseiten wie Discogs für Vinylplatten oder sogar speziell für Überraschungseier-Figuren. Dadurch ist die Chance ein absolutes Schnäppchen zu machen leider deutlich geringer geworden, da die Verkäufer genau wissen, was sie verkaufen und was es wert ist. Außerdem hat sich der Markt inzwischen globalisiert: Während man noch vor wenigen Jahren nur mit den Sammlern und Märkten aus der eigenen Region Kontakt hatte, wird jetzt auf globaler Ebene gekauft, verkauft und getauscht.

Und was, wenn die Preisblase platzt?

Wer sammelt, nur um später gewinnbringend zu verkaufen, sollte ein paar abschreckende Beispiele im Kopf behalten. Denn so mancher Sammler musste irgendwann feststellen, dass der Hype um Telefonkarten, Überraschungseier-Figuren oder Pokémon-Karten doch schon wieder vorbei ist, bevor man die eigene Sammlung komplettieren konnte. Es kann nämlich sein, dass die Preise ähnlich wie an der Börse wie eine Blase platzen, weil zu viele Menschen das Interesse am Sammeln verlieren und „ihre Schätze“ verkaufen wollen. Das ist vor ein paar Jahren mit Baseball-Sammelkarten in den USA passiert: Nachdem sie jahrelang als sicheres Anlagemodell galten, sank ihr Preis plötzlich ins Bodenlose und viele Sammler konnten ihre einst sehr teuren Karten nicht mehr verkaufen.

Also: Sammelst du noch oder verkaufst du schon?

Hier sind fünf der wichtigsten Sammler und Verkäuferportale: