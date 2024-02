Johannes Strate ist Teil der deutschen Rockband Revolverheld. Er wuchs in einer kleinen „Eklave Kulturschaffender“ im Norden Deutschlands auf, wie er in der Folge erzählt. Als Sohn einer Pianistin und eines Lehrers machte er neben seinem Abitur und Studium Musik und gründete 2002 seine eigene Band – mit großem Erfolg. Neben anderen Projekten ist Johannes Strate Host von „Zuckerbrot und Kneipe - Der Papa Podcast“ – hier spricht er mit zwei anderen Vätern über die alltäglichen Herausforderungen bei der Erziehung ihrer Kinder.

Mit Bob Blume erinnert er sich an seine gute Zeit im Studium und erzählt, wie Talente in der Schule seines Sohnes gefördert werden. Warum er Verfechter der Ganztagsschule ist, und bei seinem eigenen Kind erleben musste, wie unterirdisch die Digitalisierung in Deutschland ist, hört ihr in dieser letzten Folge des Jahres.

