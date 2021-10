Seid live dabei, wenn Sebastian Fitzek am 3. November aus seinem neuen Thriller vorliest. Mit dabei sind auch Lotte und Joris, die für das Buch Songs geschrieben haben.

In dem neuen Thriller von Sebastian Fitzek wird eine 15-Jährige vermisst. Die Mutter der jungen Frau wendet sich an einen Privatdetektiv, der ihre Tochter finden soll. Während seinen Ermittlungen stößt dieser auf die Lieblingssong-Playlist der Vermissten, die erst nach ihrem Verschwinden verändert wurde. Welche Rolle spielen diese 15 Songs in dem Entführungsfall?

„Playlist“ – Songs aus Fitzeks Buch gibt es wirklich

Ab hier wird es besonders spannend: Denn die Leserinnen und Leser werden auf eine besondere Art und Weise bei den Ermittlungen einbezogen. Für das Buch hat Sebastian Fitzek mit national und international bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Rea Garvey, Silbermond und Alle Farben zusammengearbeitet. Sie alle sind mit ihren Songs ein Teil der Playlist der verschwundenen jungen Frau im Buch, die die Leserinnen und Leser beim Eintauchen in die Story anhören können.

Man sagt mir ja eine gewisse Phantasie nach, aber dass dieses Projekt am Ende diese fantastischen Ausmaße annehmen würde, hätte ich mir selbst in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. 15 Stars der nationalen und internationalen Musikszene haben den Schlüsselinhalt meines neuen Psychothrillers real und „Playlist“ damit zu meinem bislang außergewöhnlichsten Buchprojekt werden lassen.

Sebastian Fitzek liest am 3. November live aus „Playlist“ vor

Erlebt den bekanntesten und erfolgreichsten Autor Deutschlands live bei SWR3 in einer Lesung. In einem besonderen Setting unterhält sich SWR3-Moderator Marcus Barsch mit Sebastian Fitzek über seinen neuen Thriller und ihr habt die Chance, ihm eure Fragen zu stellen. Den Livestream findet ihr am 3. November zwischen 16 und 18 Uhr hier! Eure Fragen an den Bestsellerautor könnt ihr am 3. November telefonisch über die 07221 20 11 stellen.

Lotte und Joris unterstützen die Lesung musikalisch

Lotte und Joris spielen am 3. November live bei SWR3 ihre Songs Mauern und Leb Wohl. picture-alliance / Reportdienste zb | Kirsten Nijhof AdobeStock/daboost

Exklusiv für euch spielen Lotte und Joris die für das Buch „Playlist“ entstandenen Songs Mauern und Leb Wohl, um euch das besondere Erlebnis näherzubringen.

Lotte erzählt auf ihrem Instagramaccount, dass sie seine Bücher schon seit Jahren selbst liest. Umso aufregender, dass sie nun ein Teil seines neusten Werks ist.

Auf Instagram teilt Joris seinen Fans mit, wie sein Song Leb Wohl Teil des Buchs „Playlist“ wurde:

Liebe Leute - vor etwas mehr als zwei Jahren habe ich den Abschlusssong vom Album „Leb Wohl“ geschrieben. Er handelt vom finalen Abschied nehmen und endgültigem Loslassen der vergangenen Liebe. Als ich ihn @sebastianfitzek vorspielen durfte kam die Idee, den Song mit in sein Buch „Playlist“ zu integrieren.