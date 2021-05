Perfekt und glücklich sein – so wie man ist! Viele Lieder erzählen von der fehlenden Liebe zum eigenen Körper und machen Mut, zu seinem Aussehen zu stehen. SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer hat die Songs mit den berührendsten Texten und Videos zum Thema innere Schönheit zusammengestellt.

Wenn es darum geht, sehr offen und ehrlich über Unsicherheiten zu singen, dann fällt mir immer zuerst „Mr. Jones“ der Band Counting Crows ein. Im Lied geht es darum, sich zu trauen, ein Mädchen anzusprechen, doch ist man überhaupt schön genug?

Adam Duritz, der Sänger der Counting Crows ist einer der wenigen Männer, die über Unsicherheiten und das verschrobene Selbstbild singen.

Songs über innere Schönheit, Narben auf der Seele und Selbstliebe

Meist singen Frauen über das Thema und mit Erfolg. Egal ob Christina Aguilera mit dem Lied „Beautiful“, Colbie Caillat mit „Try“ oder Alessia Cara mit „Scars to your beautiful“.

Meghan Trainor dreht mit „All about the bass“ den Spieß um und besingt voller Stolz ihr Pfunde an Hüfte und Po — und macht daraus keine traurige Ballade, sondern eine Gute-Laune-Nummer.

Die Aussage, dass man nur andere lieben kann, wenn man sich selbst liebt, kann sicher stimmen. Doch im Leben geht es nicht nur darum, sich selbst zu akzeptieren, sondern auch Menschen zu finden, die einen so nehmen wie Man(n) oder Frau ist. Das Thema beschäftigte schon Aretha Franklin vor genau 50 Jahren. Ihr „(You make me feel like) a natural woman“ ist vielleicht eines der stärksten Lieder über natürliche Schönheit, die ungeschminkt zu sehen ist.

Die Donnerschenkel

Einfach glücklich sein! Ob dick, dünn, alt, jung oder welche Hautfarbe ich habe - ganz egal! Das ist das Motto von Miss Eaves und ihrem Sommersong „Thunder Thighs“ (Donnerschenkel)!