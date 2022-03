Vom Komiker zum Symbol der Hoffnung und des Widerstands: Der ukrainische Präsident ist gerade vermutlich Putins Ziel Nummer 1. In der Vergangenheit stand Selenskyj in der Kritik.

Ein olivgrünes Shirt, Dreitagebart und tiefe Augenringe – das sind die Bilder, die gerade vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der ganzen Welt über die Bildschirme flimmern. Einen Monat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der 44-Jährige zum Helden des Landes aufgestiegen. Er selbst soll bereits zu Beginn des Krieges zum österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt haben: Ich weiß nicht, wie lange ich noch am Leben bin.

Wer ist der Mann, der Putin die Stirn bietet?

Selenskyj stammt aus einer russischsprachigen jüdischen Familie und wurde in der damaligen sowejtischen Ukraine, im heutigen Süden des Landes, geboren. Sein Vater war Physikprofessor, seine Mutter Ingenieurin. Sein Großvater kämpfte im zweiten Weltkrieg für die Sowjetunion gegen Deutschland. Die Brüder seines Großvaters wurden im Holocaust ermordet. Er studierte Jura, bevor er Präsident wurde war er in der Ukraine als Schauspieler und Komiker bekannt, vor allem durch die Serie Diener des Volkes.

Selenskyj ist mit der Produzentin Olena verheiratet, das Paar hat zwei Kinder: Tochter Aleksandra und Sohn Kiril. Nach Angaben des Präsidenten sind seine Frau und seine Kinder zwar immer noch in der Ukraine, aber nicht mehr in Kiew.

Ich bleibe in der Hauptstadt. Meine Kinder sind auch in der Ukraine, meine Familie ist auch in der Ukraine. Wir sind keine Verräter, sie sind Staatsbürger der Ukraine.

Selenskyjs Karriere begann zunächst fernab des politischen Parketts, als Komiker und Schauspieler. In dieser Rolle prangerte er auch die Korruption in der Ukraine an. Er wurde mit Unterhaltungsshows zum Star – auch in Russland. In der Comedyserie Diener des Volkes spielte er einen Mann, der ungewollt zum Präsidenten wurde. Ganz unumstritten war Selenskyj im echten Leben als Politiker aber nicht.

Vom Promi zum Politiker – mit dieser Karriere ist Selenskyj nicht allein. Der bekannteste Promi-Politiker ist wahrscheinlich der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Der millionenschwere Unternehmer und Entertainer flimmerte vor seiner Zeit im Weißen Haus unter anderem mit einer Reality-Show über die Bildschirme der US-Bürger. In den USA ist das nichts neues – auch der frühere US-Präsident Ronald Reagean war den Menschen vor seiner politischen Karriere als Schauspieler ein Begriff, genauso wie SchauspieLer Arnold Schwarzenegger, früherer Gouveur vom US-Bundesstaat Kalifornien. In der Ukraine ist Selenskyj nicht der einzige Promi an der Spitze: Ex-Profiboxer Vitali Kitschko ist Bürgermeister von Kiew. Zusammen mit seinem Bruder Wladimir, ebenfalls ehemaliger Profiboxer, ist auch er in der Ukraine geblieben und im Kampf gegen den russischen Einmarsch aktiv.

Bereits vor seiner Präsidentschaft wurde er für seine angebliche Nähe zu einem ukrainischen Oligarchen kritisiert.

Es kann in der Ukraine keine Politik und es kann in der Ukraine keine Machtstrukturen geben ohne Oligarchen, so wie die Dinge jetzt gerade sind.

Dem umstrittenen Oligarchen Ihor Kolomojskyj gehört der Fernsehsender, auf dem Selenskyjs Serie lief. Jasper Steinlein ist Journalist mit dem Schwerpunkt Osteuropa. Im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix sagt er: „Dieser Fernsehsender hat ihm auch ermöglicht, dass er noch vor der Rede des amtierenden Präsidenten an Neujahr ein Video ausstrahlen konnte, in dem er seine Präsidentschaftskandidatur erklärt hat.“

Angetreten ist er 2019 bewusst mit keinem sehr umfangreichen Wahlprogramm, getragen hat ihn vor allem die Hoffnung auf Moderniersierung. Er zeigte sich als ein sehr nahbarer und charismatischer Politiker, viele trauten ihm das Amt aber nicht zu. Im Laufe seiner Amtszeit kam Ernüchterung bei den Ukrainern auf: Im Kampf gegen Korruption machte Selenskyj keine großen Sprünge, für personelle Eingriffe in die Jusitz und die Entlassung von zwei Verfassungsrichtern stand er in der Kritik, genauso wie für seinen Umgang mit der Corona-Krise. Durch den Angriff Russlands ist Selenskyj über sich hinausgewachsen – während er vorher im Ausland wenig bekannt war, schaut jetzt die ganze Welt auf ihn.