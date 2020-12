Eine rechtspopulistische Partei gewinnt die Bundestagswahl mit absoluter Mehrheit und regiert Deutschland. Damit beginnt die Serie Deutscher. Was würde sich dadurch verändern?

Die Serie handelt von…

...zwei Familien, die seit Jahren Nachbarn sind. Auf der linken Seite, im roten Haus, wohnt Familie Schneider. Mama Eva ist Verkäuferin in einer Apotheke. Papa Christoph arbeitet als Lehrer. Und dann ist da noch ihr Sohn David. Für die Schneiders ist das Wahlergebnis ein Schock. Sie kommen mit den neuen Verhältnissen gar nicht klar.

Auf der rechten Seite, im blauen Haus, lebt Familie Pielcke. Papa Frank ist selbstständiger Sanitärtechniker. Mama Ulrike macht die Buchhaltung. Ihr Sohn heißt Marvin. Die Pielckes feiern das Wahlergebnis und glauben an eine bessere Zukunft in Deutschland.

Die beiden Söhne David und Marvin sind eigentlich Freunde. Aber das mit ihrer Freundschaft ist nach dieser Wahl nicht mehr so einfach.

Die Fakten Anzahl der Folgen: 4

Länge pro Folge: etwa 40 Minuten

Plattform: ZDF-Mediathek

Deutscher zeigt die Spaltung unserer Gesellschaft. So wird eine nette Nachbarschaft zur Hölle. Und auch in der Schule gibt es immer mehr Probleme. Muslimische und „deutsche“ Schüler sollen getrennt unterrichtet werden. Als ein türkischer Burger-Laden abbrennt, wird Marvin, der Sohn der Pielckes aus dem blauen Haus, von Mitschülern mit Migrationshintergrund beschuldigt. Der Apotheken-Verkäufer Burak muss jetzt nicht nur um seinen Job, sondern auch um seine Sicherheit Angst haben.

Ich, während ich die Serie schaue:

Besonderheit über Deutscher:

Die Macher von Deutscher haben sich beim Soundtrack besonders Mühe gegeben. Er ist sehr bunt und abwechslungsreich. Die Musik zur Serie gibt es auch in der ZDF-Mediathek als Playlist zum Download. Mit dabei sind zum Beispiel die deutsche Rapperin Juju (unter anderem zusammen mit AnnenMayKantereit-Sänger Henning May), der australische Singer/Songwriter Chet Faker, US-Star Doja Cat, der Internet-Tausendsassa Fynn Kliemann, die amerikanische Musikerin Sudan Archives oder die australische Indie-Band Parcels – gemischt mit Klassikern wie Radiohead und ABBA.

Was ich besonders daran mag, ist…

Deutscher wird an manchen Stellen sehr deutlich, wenn zum Beispiel der türkische Imbiss brennt. Es geht aber auch um Unsicherheiten und Vorurteile. Also nicht nur schwarz-weiß, sondern auch die Grautöne. Außerdem regt die Serie zum Nachdenken an und sorgt für Redebedarf.

Was ich aus der Serie mitgenommen habe: Wenn man nichts gegen Ungerechtigkeit unternimmt, ist das auch nicht viel besser, als mitzumachen.

Ich empfehle die Serie allen, die…

...sich über das Thema Rechtsdruck in Deutschland Gedanken machen – und gleichzeitig unterhalten werden möchten. Die Serie ist was für Jugendliche und Erwachsene.

Wer Deutscher mag, mag wahrscheinlich auch…

...Sloborn – ist wie auch Deutscher eine ZDF-Serie. In beiden Produktionen geht es um aktuelle Themen, die mehr oder weniger realistisch verarbeitet werden. In Deutscher geht es um Rassismus, in Sloborn um einen Virus.

Trailer zu Deutscher