Tiefgründige, politische Themen werden bei Emily in Paris nicht angesprochen – das ist aber auch gut so. Dafür fiebert man irgendwann doch mit der Hauptfigur mit, wie sie durch Paris und diverse kulturelle Fallen des amerikanisch-französischen Verhältnisses stolpert.

Die Serie handelt von...

...einer jungen, attraktiven und erfolgreichen Marketingspezialistin aus Chicago. Sie wird nach Paris geschickt, um das Büro der Firma dort auf Vordermann zu bringen und ein wenig amerikanischen Social-Media-Wind in die angestaubten französischen Köpfe zu bringen. NATÜRLICH spricht Emily kein Französisch, NATÜRLICH ist es ihr erstes Mal im Ausland, NATÜRLICH endet ihre Fernbeziehung nach nur wenigen Wochen und auf einmal ist sie Single in dieser fantastisch schönen Stadt, umgeben von attraktiven französischen Freunden und Kollegen.

Die Fakten: Anzahl der Folgen: 10

Länge pro Folge: Zwischen 26 und 34 Minuten

Plattform: Netflix

Wer diese Serie mag, mag wahrscheinlich auch: Sex and the City oder New Girl

Was ich besonders daran mag, ist…

...dass die Serie dazu führt, dass man den Kopf in diesem verrückten Corona-Jahr einfach mal ausschalten kann. Schöne Bilder aus einer tollen Stadt und eine sehr sympathische Hauptdarstellerin.

Ich empfehle Emily in Paris allen, die…

...gerne was nebenbei schauen, während am Handy rumgespielt, gebacken oder Hausarbeit erledigt wird.

Fun-Fact der Serie

Die Hauptdarstellerin Lily Collins kann im echten Leben tatsächlich gut Französisch sprechen, im Gegensatz zu ihrem Charakter Emily in der Serie. Vor den Dreharbeiten lebte sie vier Monate in Paris. Die Kostüme wurden vom selben Kostümdesigner wie in Sex and the City entworfen.

Ich, wenn ich Emily in Paris gucke...