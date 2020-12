auf Facebook teilen

Die Superhelden in The Boys verhalten sich so, wie sich Menschen mit Superkräften wahrscheinlich in der Realität benehmen würden. Süchtig nach Ruhm und fetten Merchandise-Verträgen einerseits, andererseits auch über dem Gesetz stehend, denn wer soll sich ihnen schon in den Weg stellen? Das übernimmt eine kleine Gruppe verrückter, fluchender Typen, die Rache wollen.